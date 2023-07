Sampdoria: voci su Soriano, Gytkjaer, Baniya, Barberis e il Romagnoli del Lecce

Genova. Neanche di domenica, si arrestano le voci di mercato ed allora proviamo a fare un riassunto, per i lettori di Genova 24 ed IvgSport, di quelle riguardanti la Sampdoria circolate oggi.

In verità, sin da ieri sera, si era sparsa la voce di un interessamento blucerchiato per Christian Gytkjaer che, conclusa l’avventura al Monza, è ora sul mercato. Centravanti danese, che i brianzoli avevano scovato nel Lech Poznań (dove ha segnato 55 goal in 102 partite), non si è ripetuto in Italia agli stessi livelli, anche se ha contribuito alla salita in A del Monza, soprattutto durante i playoff. Si tratta quindi di un elemento eventualmente utile per la rosa doriana in fase di costruzione, specialmente in caso di partenza di Manuel De Luca, seguito in questo periodo dalla Reggiana.

Oltre al nome di Rayyan Baniya, probabilmente accostato al Doria per il semplice fatto di aver giocato nel Karagumruk di Pirlo (dopo una lunga trafile con Modena, Verona, Mantova, Renate, essendo nato in Italia), per il ruolo di difensore centrale (il ruolo più scoperto in casa Samp), è circolato anche il nome dello svincolato Simone Romagnoli, autentico esperto della serie cadetta, visto che il suo curriculum vanta quattro promozioni in A, rispettivamente con Pescara, Carpi, Brescia ed Empoli, ma viene da un anno travagliato, tra Parma e Lecce, complicato anche da un infortunio con i ducati.

L’elenco dei giocatori a parametro zero, dati in orbita Doria, prosegue col finalese Andrea Barberis, pure lui con approfondite esperienze in Serie B (Varese, Crotone e Monza ed un paio di promozioni conquistate) e con l’ex Roberto Soriano, citato come possibile figliol prodigo, dopo le avventure con Villarreal, Torino e Bologna… e chi fra i tifosi blucerchiati non lo vorrebbe indietro, magari assieme a quel Pedro Obiang, con cui ha contribuito all’ultima risalita in A della Samp?

In effetti la ‘saudade’ è un difetto degli amanti del calcio, perché sarebbe forse più funzionale il tesseramento del giovane ascolano Fabrizio Caligara (scuola juventina, passato per il Cagliari), seguito anche da Salernitana e Cremonese.

Passando al capitolo uscite (che invece sarà probabilmente trattato per primo dagli uomini mercato), si registra il ritorno in auge, per Emil Audero, di una destinazione nel Nottingham Forest, la squadra che ha fatto la storia con Trevor Francis (2 Coppe dei Campioni).

Si scende invece in Serie C, per parlare di Mattia Vitale, che il Catania vorrebbe mantenere nelle sue fila, con lo staff tecnico della Samp che deve prima decidere se visionarlo nell’imminente ritiro estivo, che sarà in effetti sfruttato da Pirlo come ‘stage’ selettivo.

Chiudiamo con un paio di notizie riguardanti due ex blucerchiati: Harry Winks è passato, a titolo definitivo, dal Tottenham Hotspur (che lo aveva dato in prestito alla Samp) al Leicester City, mentre Nik Prelec ha lasciato il Cagliari per andare temporaneamente al WSG Tirol, da dove proveniva prima dell’esperienza in Sardegna.