Sampdoria, via alla campagna abbonamenti: prezzi come in Serie A

Genova. “RicominciAmo, al tuo fianco io sarò”. È questo lo slogan scelto dalla Sampdoria per la campagna abbonamenti della stagione 2023-24 che prenderà il via questa mattina (12 luglio) dalle ore 10:00. Ma già ieri sera il sito era in tilt per i numerosi accessi. Un’altra dimostrazione, dopo il bagno di folla al Mugnaini per l’inizio del ritiro della squadra, del grande entusiasmo che si respira in questo momento in casa blucerchiata.

I primi a potersi riservare un posto al Ferraris sono i tifosi che già lo scorso anno avevano un abbandonamento in Gradinata Sud, la fase di prelazione durerà fino al 22 luglio. Da martedì 25 invece sarà la volta degli altri settori, ovvero Tribuna, Distinti e Nord: in questo caso tempo fino al 31 luglio. Partirà poi (il 1° agosto) la vendita libera che durerà fino al 18 agosto, ovvero data del primo turno di Serie B, quando il Doria affronterà la Ternana in trasferta. La prima al Ferraris sarà il weekend successivo, quando a Genova arriverà il Pisa (QUI il calendari completo).

Per quanto riguarda i prezzi, rimangono invariati rispetto alla scorsa stagione in Serie A e sono suddivisi in 4 fasce per ogni settore. Tribuna inferiore: 800 euro (intero), 690 (rosa, donne nate dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 2005.), 580 (over 65, per i nati prima del nati prima del 31 dicembre 1958) e 390 (under 18, nati dal 1° gennaio 2006.). Distinti: 350 (intero); 290 (rosa); 240 (over 65); 150 (under 18). Gradinata Nord: 230 (intero), 170 (rosa), 80 (under 18), 20 (under 12). Unica ad avere due fasce è la Gradinata Sud: 230 euro intero e 120 Under 18.

Sarà possibile acquistare le tessere: online sul sito sampdoria.ticketone.it; al Centro Servizi presso SampCity di via XX Settembre 252 r oppure nelle ricevitorie Ticketone.

Inoltre – fanno sapere dal club – sarà possibile per qualsiasi fase di vendita, in fase di pagamento, usufruire dell’eventuale voucher di rimborso richiesto per le partite non godute nella stagione 2019/20. Si precisa che l’eventuale saldo dovrà essere effettuato solo tramite carte di credito/bancomat, no contanti.

Per problematiche inerenti le fasi di prelazioni online si prega di contattare il Service Center ai numeri 010 7940442 o via e-mail all’indirizzo service@sampdoria.it