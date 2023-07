Sampdoria, Stefano Girelli si presenta: “Giocare al Ferraris sarà un’emozione incredibile”

Genova. Giorno dopo giorno la nuova Sampdoria sta assumendo una fisionomia sempre più definita. Antonio Barreca, Matteo Ricci, Fabio Borini e Stefano Girelli, questi quattro nomi per il momento rappresentano i primi colpi dell’era Radrizzani, giocatori che sotto l’attenta guida di Andrea Pirlo saranno chiamati a tentare immediatamente di risollevare le sorti dei blucerchiati.

Classe 2001, l’ultimo arrivo in ordine di tempo è stato proprio quello di Stefano Girelli. Il centrocampista scuola Cremonese, nell’ultima stagione in forza al Lecco, ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un’altra stagione. Quest’oggi, attraverso i canali social del club, il ragazzo ha rilasciato un’intervista di presentazione in cui è emersa la sua immensa voglia di emergere. “Ho la consapevolezza di essere arrivato in una grande piazza, in una grande squadra con un grande tifo – ha dichiarato Girelli -. Sono molto contento. Darò il massimo dal primo allenamento e cercherò di apprendere tutti i consigli dai miei compagni. Appena ho saputo di essere stato cercato dalla Sampdoria ho voluto soltanto vestire blucerchiato”.

“Avere un allenatore come Pirlo – aggiunge l’intervistato – per noi centrocampisti sicuramente è un motivo di orgoglio perchè il mister è stato un campione. Soprattutto noi che abbiamo il suo ruolo potremmo apprendere svariati consigli utili da poi portare in campo tutti i sabati e tutte le domeniche. Il fatto che lo staff della Samp sia composto da tanti membri che vengono da Brescia è una cosa bella perchè conoscevo già Mauro Bertoni. Il mister stesso è di Brescia e ci sono tanti elementi che ricordano la mia città.

Infine Girelli ha concluso stilando un identikit di sè stesso: “Girelli è un centrocampista di quantità più che di qualità, è un ragazzo che ha tanta voglia di migliorarsi e quindi una caratteristica che mi porto dietro è di essere umile e di lottare sempre per la maglia che indosso. Il 4-3-3 è il modulo che credo mi esalti di più. Per me giocare una partita al Ferraris sarà un’emozione incredibile. È uno stadio con tifoseria pazzesca, non vedo l’ora di poterci giocare e lottare dentro”.