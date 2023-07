Sampdoria, sono di moda i nomi dei giocatori del Leeds

Genova. Mancano una decina di giorni all’inizio del ritiro estivo nell’Alta Valtellina di Livigno (dal 13/07 al 29/07) e si vocifera un ipotetico tentativo di Andrea Pirlo di portare in blucerchiato Leonardo Bonucci… Voce che sa tanto di ‘fake news’, alla luce dell’ingaggio del difensore della Juventus e della Nazionale (121 presenze), che anche andando via da Torino, potrebbe scegliere fra le tante offerte in arrivo da club dei paesi arabi e da quelli americani.

Le altre voci riguardano il mercato di provenienza inglese, per il semplice fatto che i media, allo stesso modo in cui si aspettano che ne arrivino dal Fatih Karagümrük, per via di Pirlo, allo stesso modo collegano alla Sampdoria i giocatori del Leeds (ex team di Radrizzani), in particolar modo quelli dell’Under 21.

Ecco quindi spuntare il nome di Mateo Joseph Fernández-Regatillo, che ha tirato i primi calci nel Racing Santander, ma è poi cresciuto nell’Academy dell’Espanyol ed è ora al Leeds dal gennaio ’22, con cui ha già 3 tre presenze in prima squadra, oltre a 6 nell’Under 20 inglese. Il doppio passaporto spagnolo/inglese scongiurerebbe ogni problema di tesseramento in Serie B, cosa che non si può dire per il quasi ventenne terzino sinistro norvegese Leo Fuhr Hjelde (nazionalità anche inglese), in quanto nessuna delle due nazioni aderisce all’Unione europea. Peccato, perché si tratta di un bel profilo, alto 1,90, che ha giocato in Championship nel Rotherham, dopo averlo fatto nella squadra riserve del Celtic Glasgow.

Stesso discorso per Kristoffer August Sundquist Klaesson, giovane portiere norvegese sempre del Leeds, mentre invece potrebbe essere tesserato, in Serie B, un altro elemento emergente e cioè il difensore centrale Diogo Pinheiro Monteiro, nato in Svizzera (il Leeds lo prelevò dal Servette), ma con passaporto portoghese. E’ un 2005 e sarà mandato a giocare, in Championship oppure all’estero e il Doria potrebbe essere un’opzione.

Pensiero di chi scrive? Di giovani da provare e valutare in ritiro, lo staff di Pirlo ne avrà a sufficienza fra quelli allevati da Felice Tufano e sono in molti i meritevoli di un ‘stage’… Ecco, fra chi scegliere da portare a Livigno:

Portieri: Ivan Saio e Elia Tantalocchi.

Difensori centrali: Arttu Lötjönen, Samuli Miettinen, Francesco Migliardi.

Esterni: Giordano, Ercolano, Somma, Porcu.

Centrocampisti: Benedetti, Askildsen, Paoletti, Yepes Laut, Trimboli, Metlika.

Trequartisti: Dalla Monache, Stoppa, D’Amico, Malagrida.

Attaccanti: Montevago, Di Stefano, Gerbi, Leonardi.

Ci penserà Pirlo, ci si augura con i suggerimenti di Invernizzi e Tufano, a scegliere…