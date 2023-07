Sampdoria, si aspetta Fabio Maistro

Genova. Da Cagliari spingono forte per avere sia Manolo Gabbiadini che Tommaso Augello, ma pressano altrettanto per posare sull’altro piatto della bilancia i loro esuberi, Antonio Barreca (che sembra possa interessare al Palermo) e Gastón Rodrigo Pereiro (soprannominato ‘El Tonga’), trequartista, adattabile anche all’esterno, che in terra sarda non ha saputo ripetere quanto di buono aveva fatto al PSV Eindhoven (49 goal in 154 partite tra campionato e coppe varie).

In Sardegna, invece, il giocatore che ha saputo essere decisivo in alcune partite, non ha convinto del tutto i tecnici che si sono succeduti sulla panchina rossoblù, buon ultimo mister Ranieri, che se vorrà avere altri due pezzi della sua Sampdoria (oltre a Jankto), dovrà forse convincere Giulini ad aggiungere qualcosa (d’altro?) all’offerta.

Restando in tema Sardegna, per quanto riguarda l’urgente ricerca di difensori centrali, bisogna registrare la concorrenza del Cagliari (che viene dato vicino alla chiusura dell’operazione) per Gian Marco Ferrari.

Buone notizie, invece, sull’affare ‘Fabio Maistro’, il cui ritardi vengono dati come legati alle tempistiche di arrivo in Italia del suo agente, previsto per il prossimo week end.

Un aggiornamento sull’uscita di uno fra Emil Audero e Wladimiro Falcone, è d’obbligo: il più chiacchierato è l’italo indonesiano, con la Lazio che spinge in prima fila e l’Inter sullo sfondo, al fianco di Fiorentina, Empoli e soprattutto Nottingham Forest.

Sembrava strano che, finora, nessuno si fosse presentato a bussare alla porta del Doria per chiedere Medhi Léris, fra i pochi blucerchiati che hanno salvato la faccia nell’ultimo campionato… ed ecco arrivare due pretendenti in contemporanea… Si tratta di Udinese e Monza, le cui rose sono ricche di elementi che farebbero comodo a Pirlo, forse più del franco algerino, player di difficile collocazione nel suo 4-3-3.

Parlando di Monza, viene naturale ricordare che resta fra gli obiettivi della Samp, il centravanti Christian Lund Gytkjaer, un tipo di punta terminale, che ben si adatterebbe agli schemi del mister. Il danese è svincolato ed ha fatto bene in Serie B, ma forse in casa Samp, aspettando di vedere se c’è la possibilità di tesserare Mbaye Diagne, un terminale offensivo che Pirlo meglio conosce.

Di certo la punta nuova non sarà Marco Nasti, che il Milan – dopo la buona stagione a Cosenza – ha deciso di parcheggiare a Bari, come pure difficilmente verrà, a conoscere gli spogliatoi di Bogliasco, il centrocampista rumeno del Galatasaray, Alexandru Cicâldău, destinato al ritorno in patria al club Universitatea Craiova, oppure al trasferimento nell’Al Bataeh, club dell’omonima piccola città dell’Emirato di Sharja.

Chiudiamo con una notizia ufficiale: i saluti a Felice D’Amico, che dopo i prestiti a Chievo, Pro Sesto, Gubbio e ancora Pro Sesto, è stato definitivamente ceduto all’Avellino. Un pochino spiace, vederlo partire, perché al suo arrivo alla Sampdoria, le sue giocate in Primavera, avevano lasciato spazio a speranze per una diversa carriera… l’augurio è che, liberatosi dal gravame di essere un ‘giocatore in prestito’, possa arrivare a dare il meglio di se stesso.