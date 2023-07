Sampdoria, segna La Gumina nell’amichevole contro l’Alessandria

Alessandria. Una vittoria di misura per la Sampdoria che, salutato ufficialmente Manolo Gabbiadini (andato negli Emirati all’Al-Nasr), vede come punta La Gumina dal primo minuto. È proprio lui al 26′ a firmare l’unica rete blucerchiata sfruttando un lancio dalle retrovie e beffando il portiere Liverani col sinistro.

Primo tempo con la Sampdoria più vivace, ripresa che, complice la girandola di sostituzioni, vede un ritmo minore e un’unica occasione con Stroppa, che sfiora il palo con un destro a giro al 54′.

Diverse le assenze: da Ricci a Vieira, da Conti a Montevago, ma anche Benedetti, Girelli e De Luca, però continua l’amalgama dei nuovi inserimenti in rosa.

Nel frattempo, sul fronte societario, la Sampdoria ha presentato un ricorso contro la decurtazione del 10% del cosiddetto ‘paracadute’ (il contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B). In un comunicato Radrizzani e Mandredi hanno confermato che si sono fatti carico di una situazione aziendale molto complicata, ma che confermano di avere su questo argomento posizioni e pensieri aderenti a quelli del presidente di Lega Serie B Mauro Balata. Tuttavia il ricorso ‘ha origini legali che afferiscono e sono in coerenza a tecnicismi obbligatori dettati dallo stato attuale dell’accordo di ristrutturazione’.

Alessandria-Sampdoria 0-1

Reti: 26′ La Gumina.

Alessandria: Liverani (17′ s.t. Virano); Ciancio (17′ s.t. Gueli, 40′ s.t. Gjomeno), Checchi (1′ s.t. Belgiovine), Rota (29′ s.t. Mariello); Lamesta (12′ s.t. Ascoli, 40′ s.t. De Ponti), Nichetti (29′ s.t. Zerbo), Palombi (1′ s.t. Gazoul, 29′ s.t. Vaughn), Speranza (12′ s.t. Pellitteri), Ghiozzi (1′ s.t. Nunzella); Cori (1′ s.t. Lukanovic, 40′ s.t. Ronci), Galeandro (12′ s.t. Pellegrini).

A disposizione: Rossi.

Allenatore: Fiorin.

Sampdoria: Audero (1′ s.t. Ravaglia); Depaoli (23′ s.t. Paoletti), Ferrari (23′ s.t. Bereszynski), Murru (23′ s.t. Lotjonen), Giordano (1′ s.t. Barreca); Malagrida (1′ s.t. Askildsen), Yepes (23′ s.t. Panada), Verre (23′ s.t. Vitale); Léris (23′ s.t. Di Stefano), La Gumina (23′ s.t. Borini), Borini (1′ s.t. Stoppa).

A disposizione: Saio, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato.