Sampdoria, scambio con il Cagliari: via Augello, al suo posto arriva Barreca

Genova. La notizia era nell’aria ed ora arriva l’ufficialità da parte della Sampdoria che in una nota comunica di aver ceduto al Cagliari, a titolo definitivo, Tommaso Augello.

Arrivato in blucerchiato nell’estate 2019 (allora in prestito dallo Spezia), il difensore milanese ha militato per 4 stagioni con la maglia della Samp totalizzando 134 presenze e 4 reti, la prima il 17 ottobre 2020 nel successo di 3-0 con la Lazio. Il suo contratto era in scadenza nel 2025, mentre con la squadra sarda ha firmato un biennale.

A prendere il suo posto, a breve si attende il comunicato stampa del club ligure, sarà Antonio Barreca, in arrivo proprio dal Cagliari. Il terzino, classe 1995, è cresciuto nelle giovanili del Torino (dove è tornato tra il 2016 e 2018) ed ha esordito nel calcio professionistico nel 2014 con il Cittadella, poi l’esperienza a Cagliari (15 presenze), prima di indossare la maglia di Monaco, Newcastle, Genoa, Fiorentina e Lecce. La scorsa stagione il ritorno nel capoluogo sardo.

Sempre riguardo al mercato della Sampdoria, a breve sarà annunciato anche l’arrivo di Stefano Girelli. Centrocampista centrale, leva 2001, la scorsa stagione ha festeggiato la promozione del Lecco in Serie B dopo la vittoria ai playoff. In totale, per lui 38 presenze, 3 gol e due assist. Precedentemente Girelli è stato alla Pergolettese e alla Cremonese, dove dopo l’esperienza in primavera ha esordito in Serie B con la prima squadra nella stagione 2019/20.