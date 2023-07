Sampdoria, Ricci: “Non vedo l’ora di giocare al Ferraris, per tornare in A servirà umiltà”

Genova. “Sono orgoglioso di far parte di questo progetto e di essere stato uno dei primi colpi della nuova Sampdoria. Cercherò fin da subito di ripagare la fiducia e onorare questa maglia ricca di storia”.

Queste le prime parole in blucerchiato di Matteo Ricci, insieme a Fabio Borini, uno dei primi due colpi sul mercato della Sampdoria. Il centrocampista classe 1994, ancora non si è unito al gruppo, prima infatti deve completare il recupero dall’infortunio della scorsa stagione e poi sarà a disposizione di mister Andrea Pirlo.

E proprio Pirlo è stato uno dei fautori del suo arrivo a Genova: “Sicuramente la presenza del mister ha influito, sono stato suo giocatore la scorsa stagione in Turchia, mi ha parlato del progetto e sono venuto molto volentieri” ha raccontato nell’intervista rilasciata ai canali social del club. “Per il mio ruolo è un privilegio essere allenato da lui, cerco sempre di rubargli qualche consiglio, per me è stato uno dei più, se non il più forte al mondo”.

Da lui ci si aspetta tanto e il centrocampista ne è consapevole: “Chi gioca a calcio a certi livelli, deve assumersi responsabilità e io arrivo alla Samp nell’età giusta per farlo”.

L’obiettivo è quello di risalire in Serie A in un solo anno, per farlo – secondo Ricci, “servono umiltà e un gruppo coese” perché la Serie B (campionato che lui conosce bene) “è imprevedibile, difficile e molto equilibrata”. Inoltre – aggiunge – “Le squadre che giocheranno contro la Sampdoria ci metteranno sempre quel qualcosa in più, ma noi dovremo seguire il nostro obiettivo e andare avanti”.

Ricci, romano d’origine, torna quindi in Liguria: “La considero la mia seconda casa, sono stato tre anni a La Spezia e ora con la Samp ho un contratto triennale. In Liguria ho tanti amici e mi trovo benissimo. Non vedo l’ora di giocare al Ferraris per sentirne il calore e il sostegno dei tifosi che già ci hanno mostrato il loro entusiasmo e mi è venuta subito voglia di scendere in campo”.