Sampdoria, questa sera il sorteggio del calendario di Serie B: ecco come funziona

Genova. Ieri (10 luglio) è ufficialmente partita la ricorsa verso la Serie A della Sampdoria che si è trovata al Mugnaini per il primo allenamento dell’era Pirlo. Ad attendere giocatori (anche le new entry Borini e Ricci), staff e vertici della società una folla di tifosi. Grande l’entusiasmo che in questo momento si respira in casa blucerchiata, prima della partenza (il 12 luglio) per il ritiro estivo a Livigno. Ma anche oggi sarà una giornata importante. Oltre all’allenamento previsto nel pomeriggio, questa sera la squadra avrà gli occhi puntati sullo schermo per assistere al sorteggio di Serie B. L’appuntamento è questa sera alle ore 20:30, a Como (sarà possibile seguirlo in diretta su SkySport 24 al canale 200 e in streaming su Now).

La novità di quest’anno è che anche la Serie B, così come la Serie A, avrà un calendario asimmetrico, ovvero l’ordine delle partite del girone di ritorno sarà differente da quello di andata.

In totale, nella stagione 2023-24, si giocheranno 380 partite, divise in 38 giornate. Cinque i turni infrasettimanali (martedì 29 agosto 2023, martedì 26 settembre 2023, martedì 26 dicembre 2023, martedì 27 febbraio 2024, mercoledì 1 maggio 2024) e quattro le soste in programma. Non si giocherà il weekend del 9/10 settembre 2023; 14/15 ottobre 2023; 18/19 novembre 2023; sabato/domenica 23/24 marzo 2024. Campionato fermo, per la pausa invernale, dal 27 dicembre 2023 al 12 gennaio 2024, si giocherà il giorno di Santo Stefano.

La 92° edizione della Lega Serie B prenderà il via con l’anticipo di venerdì 18 agosto, squadre in campo anche sabato 19 e domenica 20. La prima giornata la Sampdoria dovrebbe giocarla in trasferta, considerando che il Genoa sarà impegnato al Ferraris con la Fiorentina il 20 agosto. Ritornando alla Serie B, l’ultimo turno è previsto venerdì 10 maggio 2024. Poi sarà la volta di playoff e playout.

Nel dettaglio, la prima e seconda classificata saliranno direttamente in Serie A. Nel caso in cui la terza classificata chiuda la regular season con un vantaggio di almeno 15 punti sulla quarta sarà anch’essa promossa di diritto, altrimenti parteciperà ai playoff insieme alla quarta, quinta, sesta, settima e ottava.

Per quanto riguarda le retrocessioni, tre saranno le squadre che scenderanno direttamente in Lega Pro. Mentre la 16° e 17° classificata dovranno sfidarsi ai playout, se e solo se il margine tra le due è minore di 5 punti al termine del campionato.

LE 20 SQUADRE DELLA SERIE B 2023/24

ASCOLI

BARI

CATANZARO

CITTADELLA

COMO

COSENZA

CREMONESE

FERALPISALÒ

LECCO

MODENA

PALERMO

PARMA

PISA

REGGIANA

SAMPDORIA

SPEZIA

SUDTIROL

TERNANA

VENEZIA

BRESCIA* (ripescato dopo l’esclusione della Reggina in seguito alla sentenza del Consiglio Federale, la società calabrese però ha annunciato che farà ricorso)