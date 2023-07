Sampdoria, quattro rinforzi anche per la Primavera

Genova. Dopo Nicolò Uberti e Gabriele Ciuffo (entrambi dall’Inter) e Matteo Langella (dall’Entella), gli uomini mercato della Samp si sono aggiudicati (in prestito dal Milan) anche Gabriele Alesi, del quale vi avevamo già parlato nei giorni scorsi. La stessa società meneghina ne ha dato l’annuncio sui propri canali ufficiali. Si tratta di una seconda punta e/o esterno d’attacco, che presumibilmente verrà aggregato al gruppo di David Sassarini, che inizierà il Campionato Primavera 1, in trasferta a Sassuolo, il 25 agosto p.v.

Quanto al mercato dei ‘grandi’, la mancata convocazione di Fabio Maistro per l’amichevole della Spal, contro la Rappresentativa Val di Sole, lascia presumere che il trasferimento del giocatore sia da considerarsi ormai imminente.

L’auspicio è che il suo arrivo non sia da preludio alla partenza di Leonardo Benedetti, che non tanto il Bari, ma magari il Napoli potrebbe convincere la Samp alla cessione.

Non ha fretta l’Hellas a fare una proposta per Fabio Depaoli, tanto che – secondo l’Arena di Verona – gli scaligeri sarebbero intenzionati ad affondare il colpo solo nei giorni di fine mercato, ma intanto l’esterno destro sta conquistando i favori di Pirlo.

Stessa idea di andare per le lunghe, sembra avere il Lecce, che prima di fare un’offerta congrua per Wladimiro Falcone, deve preliminarmente vendere Assan Ceesay in Arabia Saudita, al Fahya.

In attesa che dal Fatih Karagumruk possa arrivare alla Sampdoria Rayyan Baniya, torna in Italia, Andrea Bertolacci per rinforzare una Cremonese, che intende presentarsi ai nastri di partenza tra le favorite alla promozione.

Sarà avversario della Sampdoria, in Serie B, anche un altro ex, quel Douda Peeters, che a posteriori del lungo stop juventino, lo scorso febbraio è tornato ad allenarsi e adesso si dichiara pronto a giocare nel Sudtirol.

Chiudiamo infine con la notizia del fatto la partita amichevole del 30 agosto, al Moccagatta di Alessandria, si disputerà contro gli stessi grigi, mentre in preparazione per il match odierno contro la Pro Patria, la partitella interna ha visto opporsi questi due schieramenti, che possono dare anche una indicazione della formazione che affronterà i bustocchi:

A) Audero; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Leris, Gabbiadini, Borini.

B) Falcone; Paoletti, Aquino, Bereszynski, Barreca; Malagrida, Askildsen, Girelli; Di Stefano, La Gumina, Stoppa.

Non impegnati nel gioco, ma in campo, Arttu Lotjonen e Mattia Vitale, mentre hanno lavorato soprattutto in palestra Andrea Conti, Manuel De Luca, Marco Delle Monache, Daniele Montevago, Matteo Ricci e Ronaldo Vieira.