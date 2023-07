Sampdoria: punti forti e lacune in rosa a fine ritiro

Genova. Pronti a scommettere che subito dopo la fine della terza amichevole del ritiro a Livigno, Pirlo e l’intera area tecnica si sono seduti ad un tavolo rotondo, per fare il punto su cosa va bene, ma soprattutto su quanto manca in rosa…

Il primo tempo della partita con la Pro Patria, con in campo l’ipotetica attuale formazione titolare (Audero; Depaoli, Ferrari, Murru, Giordano; Benedetti, Yepes, Verre; Leris, Gabbiadini, Borini), ha evidenziato l’acclarata lacuna al centro della difesa, con due centrali in difficoltà ad applicare la costruzione dal basso gradita a Pirlo (Ferrari per caratteristiche tecniche e Murru per poca adattabilità al ruolo), mentre i difensori di fascia hanno dimostrato di essere all’altezza, con Depaoli, che spesso si è accentrato, coperto lateralmente da Leris e Benedetti e con Giordano che sta imponendosi nelle gerarchie del mister.

Bene Yepes (giro di palla veloce), Benedetti e Verre in mezzo al campo, pronto a cercare il filtrante per Gabbiadini, bravo a venire incontro ai centrocampisti per favorire l’inserimento di Leris e soprattutto Borini, tanto che i goal e le occasioni, non sono mancate, come attestato dalla prima rete di Borini (su assist del ‘Gabbia’), da due traverse di Verre e Depaoli, dal goal di Gabbiadini su punizione (speriamo torni ad essere un’abitudine) e da una paratona del portiere bustocco su bella girata di Borini.

Le problematiche difensive sono apparse letali nell’occasione della rete della Pro Patria (bellissima bicicletta di Stanzani, ma innescata da un errata impostazione di Ferrari), evidenziando – ove ce ne fosse stato bisogno – che le prime toppe vanno messe davanti ad Audero.

A tal proposito, la sua conferma, anche ad inizio ripresa (Audero (Saio dal 75°); Paoletti, Bereszynski, Aquino (Lotionen dal 52°), Giordano (Barreca dal 60°); Malagrida, Askildsen, Girelli (Vitale dal 60°); Di Stefano, La Gumina, Stoppa), è alquanto indicativa circa il futuro di Wladimiro Falcone…

Per quanto ovvio, la seconda frazione di gioco è stata meno brillante della prima, anche a livello di palle goal e di realizzazioni (solo una, il bel goal di La Gumina, su assist colombella di Di Stefano).

Insomma c’è ancora tanto lavoro da fare, ma voglia e volontà di far bene non mancano, sia da parte del mister, che dei giocatori che vedono in lui un punto di riferimento importante.

Non manca il da farsi, nemmeno per gli uomini mercato, che continua lo sfoltimento dei tesserati non portati in ritiro da Pirlo e così, dopo aver lasciato andare in via definitiva Felice D’Amico all’Avellino, Emanuel Ercolano al Latina, Francesco Migliardi al Novara e Lorenzo Villa al Pineto, è stato piazzato in prestito al Lumezzane, Erik Gerbi, centravanti cresciuto nella Pro Vercelli (con cui aveva esordito in Serie B, prima di passare alla Juventus e successivamente alla Samp, nel giro di scambi, con Stoppa e Francofonte, che portarono in bianconero Vrioni). In blucerchiato ha collezionato qualche presenza con la Primavera, prima dei tanti prestiti a Teramo, Politehnica Timisoara e Pro Sesto, dove ha ultimamente collezionato 34 presenze, con 8 goal all’attivo.

Peraltro nella stessa Pro Patria ha giocato sulla fascia sinistra Nicolò Bianchi (ex Primavera, che a gennaio era stato mandato in prestito a Potenza).

Nei giorni a venire altri ragazzi saranno ceduti (o in qualche caso dati in prestito), come si sta facendo con Antonio Metlika, in procinto di tornare alla Virtus Verona, dopo che la Samp lo aveva da lì prelevato per darlo in prestito al Sangiuliano City.

Un’interessante voce, invece, è arrivata dalla Spagna e riguarda l’ala sinistra della ‘cantera blaugrana’ del Barcellona, Estanis Pedrola, un classe 2003 dato nel mirino della Samp, oltre che di Cadice ed Eibar.