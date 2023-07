Sampdoria, Pirlo sul calendario di Serie B: “Inizio duro ma stimolante”

Genova. “Sarà una stagione difficile, questo lo sappiamo. E il calendario appena stilato lo testimonia appieno”. Questo il commento di mister Andrea Pirlo rilasciato ai canali del club dopo il sorteggio di ieri sera a Como che ha deciso il programma della Serie B per la stagione 2023-24.

Per i blucerchiati il via sarà il 18 agosto in trasferta con la Ternana, poi due match di fila al Ferraris contro Pisa e Venezia. “Avremo un inizio duro ma stimolante – afferma “il maestro” – giocheremo due delle prime tre partite in casa davanti ai nostri tifosi, e questo non può farmi che piacere”.

“I sampdoriani – conclude Pirlo – dovranno essere il nostro valore aggiunto durante tutto il percorso e noi lavoreremo per dar loro le soddisfazioni che meritano”.