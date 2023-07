Sampdoria, pesca in casa Juventus

Genova. Mentre l’attuale rosa sta sudando a Livigno, con Andrea Pirlo che nel contempo osserva chi può servire al suo progetto di gioco (soprattutto fra i giovani rientranti dai prestiti ed i Primavera aggregati), lo stesso mister, affiancato dal duo Nicola Legrottaglie e Lorenzo Giani, finito il lavoro sul campo, dedica il ‘tempo libero’ a studiare quali ingaggi potrebbero arricchire la nuova Sampdoria… ed è ovvio che i suoi pensieri corrano a quei giocatori della Juventus che ha avuto modo di apprezzare…

Di Leonardo Bonucci, abbiamo già ampiamente trattato, per cui – senza aggiungere altro – ci limitiamo ad registrare come l’ex capitano bianconero abbia ormai chiuso l’esperienza juventina per volontà del management torinese, visto che i media parlano di estromissione dalla rosa.

La pesca in casa Juventus più facile avvenga fra i giovani emergenti, vale a dire Enzo Alan Tomás Barrenechea, Hamza Rafia e Cosimo Marco Da Graca.

Non è di scuola bianconera, bensì interista, l’attaccante svizzero Darian Males (classe 2001), trequartista che i milanesi hanno dato in prestito per due anni al Basilea e che ora è tornato alla base… e potrebbe essere lui il centravanti che manca al Doria (anche se non ha una grande confidenza col goal (9 in 72 partite), dato che il candidato Christian Gytkjaer sta per accasarsi al Venezia.

Passando a parlare di uscite, oltre alle persistenti voci che riguardano Léris (Monza), fra i tanti pretendenti di Emiliano Audero, si è inserita l’Atalanta, il cui mister Gasperini è fra i più convinti estimatori del portiere blucerchiato.

Valerio Verre, da parte sua, stando ai giornali siciliani, è fra i primi della lista di ingaggi che il Palermo vorrebbe concludere.

Perplessità sull’annunciato (da molti media) scambio fra Tommaso Augello e Antonio Barreca, ma ieri non sono circolate solo voci, ma anche un paio di ufficializzazioni di cessioni, quelle di due ragazzi che si vedono partire con un poco di rammarico… il primo è Francesco Migliardi (classe 2003), il braccetto di sinistra dell’ultima Primavera di Felice Tufano, definitivamente passato al Novara, il secondo è Emanuel Ercolano (2002), fluidificante di destra, le cui prestazioni sportive sono state cedute al Latina.

A breve li seguirà Erik Gerbi, che la Pro Sesto spera di poter confermare, ma che sembra più facilmente destinato al Rimini.

In compenso dal sito della Lavagnese si apprende la notizia di un nuovo arrivo per il settore giovanile della Sampdoria: si tratta dell’attaccante classe 2008 Stefano Cipro.