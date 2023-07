Sampdoria: per un difensore che arriva (Ferrari), un attaccante che va (Gabbiadini)

Genova. Un venerdì parco di notizie, fatto salva l’attesa ufficialità della cessione, a titolo definitivo al Mantova, di Simone Trimboli, che va parzialmente a sfoltire l’affollamento di centrocampo e le conferme del procedere delle operazioni in entrata di Gian Marco Ferrari, dal Sassuolo ed in uscita di Manolo Gabbiadini, all’Al Nasr di Dubai.

Calafatata una falla in difesa (comunque anche dando per scontato l’arrivo di Ferrari, manca sempre almeno un altro difensore centrale, da scegliersi fra Mbuyamba, Baniya, Chatzidiakos, Monteiro e non più Barba, destinato al Como), se ne apre un’altra in avanti, dove a fare il terminale offensivo del 4-3-3, il mister ha a disposizione solo il rientrante da lungo infortunio De Luca e il giovane Montevago, oltre ad un La Gumina, che è facile presumere in partenza. Il nome attualmente battuto dai tam tam di mercato, per questa posizione, è attualmente quello di Patrick Cutrone, mentre – stando a quando circola in rete – ai tifosi non spiacerebbe il finlandese Joel Pohjanpalo, attaccante del Venezia.

Voci calabresi continuano a dare il Catanzaro in attesa di conoscere le decisioni di Pirlo sull’eventuale disponibilità a lasciare andare in prestito uno fra Dalle Monache e Stoppa, mentre a Torino, metteno anche la Sampdoria fra le squadre che stanno monitorando (assieme a Atalanta, Ascoli, Empoli, Bari, Lecco, Pisa e Reggina) il portiere Stefano Gori, appena tornato alla Juventus dal prestito al Perugia.

Parlando di ex, Jeison Murillo ha trovato ingaggio in Qatar, all’Al-Shanal, ma ciò che farà più piacere agli attempati tifosi blucerchiati, è il fatto che Attilio Lombardo è stato posto alla guida dell’Italia Under 20.