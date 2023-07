Sampdoria, partenze ed arrivi anche negli staff tecnici

Genova. Manca poco al ritrovo a Bogliasco dei primi convocati ed allora fioccano le notizie su chi non ci sarà, a partire da Fabio Quagliarella, bandiera blucerchiata, ma non sarà la sola, perché così va il mondo, quando entra un nuovo azionista… e una gestione da manuale di un’azienda in difficoltà post ristrutturazione, prevede un anno di ‘cost cutting’ (riduzione dei costi), condizione necessaria per raggiungere gli obiettivi economici, attraverso la riduzione dei compensi del 40-50% dei dipendenti confermati e se del caso, con il taglio di chi non ritenuto indispensabile al nuovo progetto…

Altri probabilmente seguiranno il capitano… già hanno dato le dimissioni Romei e Panconi, mentre per Lanna si parla di un incarico ancora da definire (vice presidente con delega ai rapporti con i tifosi?) e al ‘doc’ Baldari (in organico dal 1985) si dice sia stato offerto un passaggio al Sampdoria Women, con l’intero staff medico rivoluzionato dai nomi dei possibili candidati al ruolo di “Head of Medical”: Marco Cesarini, Marco Bruzzone, Bruno Massa, Claudio Rigo.

E non è finita, perché il nuovo corso toccherà anche la struttura decisionale del settore giovanile, con Giovanni Invernizzi, cui dovrebbe essere affidata la gestione delle Leve dagli Under 17 in giù (probabilmente con un posto da mister a questi livelli per Angelo Palombo), mentre la Primavera ed Under 18 verranno aggregate alle responsabilità di chi gestisce il gruppo della prima squadra, al cui riguardo nulla è ancora trapelato, circa un eventuale rinnovo per Felice Tufano.

Tornando a parlare di calcio mercato, trovano conferma le voci di ieri circa l’ingresso nell’area scouting (facente capo a Lorenzo Giani) di Andrea Mancini, con qualche media che azzarda l’ipotesi di un suo ruolo addirittura da d.s., avendone il patentino, peraltro in possesso anche dello stesso Giani.

Da Cagliari insistono sull’ipotesi di un doppio scambio Antonio Barreca e Gaston Pereiro, contro Tommaso Augello e Manolo Gabbiadini, questa volta aggiungendo cash in direzione Genova.

Il buon campionato con la Pro Sesto, di Erik Gerbi (38 presenze, 8 gol e 3 assist) ha scatenato gli interessi di Rimini e Lucchese, che vanno a contrastare le richieste di conferma dello stesso team dell’hinterland milanese… ad attestate il mercato che si è procurato il centravanti, ex Pro Vercelli e Juventus, con una esperienza in Romania, al Politehnica Timișoara.

Intanto, col parere positivo della commissione infrastrutture e di Covisoc, il Consiglio federale ha ratificato in mattinata l’ammissione del Lecco in Serie B, mentre altrettanto non è avvenuto per la Reggina, cui è concessa, entro 48 ore, la facoltà di presentare il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, con discussione prevista tra il 20 e il 21 luglio, di modo che verranno ufficializzate le avversarie del Doria per il prossimo Torneo Cadetto, per il quale Pirlo (“Farà sicuramente bene. Andrea riuscirà a costruire una bella squadra per risalire subito”) e la Samp hanno ricevuto la ‘benedizione’ di Marcello Lippi.