Sampdoria, new entries nel casting difensori centrali

Genova. Entrati nell’ordine di idee della irrinunciabilità alla cessione di Wladimiro Falcone al Lecce, i tifosi blucerchiati, per quanto l’ipotesi non possa di certo farli impazzire di gioia, sono chiamati a mettere in conto il fatto che – a breve – potrebbe avvenire anche quella di Emil Audero all’Inter, a sua volta propensa a mettere sul piatto della bilancia anche quel Giovanni Fabian, che tanto bene ha fatto lo scorso anno nella Reggina (36 partite e 8 reti), ma che troverebbe a Bogliasco un reparto di centrocampo affollato, visto che è stato definito l’arrivo in prestito dall’Atalanta di Simone Panada.

Due operazioni in uscita, queste, che libererebbero definitivamente il mercato della Sampdoria, che non può permettersi di iniziare le competizioni ufficiali priva di centrali di difesa, senza contare che Nicola Ravaglia ha dimostrato di essere un portiere affidabile, sia quando chiamato in causa nella Samp, sia nelle precedenti esperienze con Cesena, Spal, Vicenza, Cosenza e soprattutto Cremonese.

Ceduti i ‘mostri sacri’ Audero e Falcone, si tratterebbe di cercare un’alternativa a Ravaglia (ad esempio l’ex Nikita Contini Baranovsky), visto che il ‘terzo portiere’ è già in casa, quell’ Ivan Saio, che ad Arzignano – in Serie C – ha dimostrato di saperci fare tra i pali. Quanto ad Elia Tantalocchi, si registra invece una richiesta di prestito da parte del Brindisi, che farebbe maturare al brillante portiere della Primavera di Felice Tufano, una bella esperienza tra i professionisti.

Con gli euro rivenienti dalle cessioni di Falcone e Audero, non sarebbe, poi, un’ardua impresa, tirare su la rete con dentro 2/3 difensori centrali, visto che in lista ci sono, in pole position, l’italo turco Rayyan Baniya del Fatih Karagumruk, l’olandese Xavier Mbuyamba del Volendam, il greco Pantelīs Chatzīdiakos dell’AZ Alkmaar (come abbiamo già raccontato), a cui vanno ad aggiungersi altre due nuove idee.

La prima è quella di Federico Barba, giocatore del Pisa (che c’entri qualcosa Di Stefano?), un difensore di grande esperienza (nel suo passato Empoli, Stoccarda, Sporting Gijon, Chievo, Valladolid e Benevento), mentre la seconda sa un po’ di amarcord, visto che stiamo parlando di Lorenco Simic, arrivato a Bogliasco, sette anni fa come stella nascente, dall’Hajduk Spalato e mandato a lungo in prestito, in quanto non confacente al gioco a zona di Giampaolo. Si tratta di un colosso alto 1.95, abile nella marcatura e insuperabile di testa, come attestato dalle 21 partite e 2 goal segnati con l’Ascoli, lo scorso campionato e come dimostrato nel biennio ’17/19 con le maglie di Empoli e Spal e poi in Croazia, Slovacchia e Polonia, prima che il Lecce lo riportasse in Italia.

Continua, intanto, il lavoro di sfoltimento dei tanti tesserati che già, prima del ritiro, Pirlo aveva ritenuto ‘out’ dal gruppo su cui lavorare per riportare la Sampdoria in Serie A… ed infatti il Real Forte Querceta ha ufficialmente annunciato l’ingaggio del marocchino Ayoub Chaabti, appena rientrato dal prestito alla Carrarese, mentre sta per succedere lo stesso a Ertijon Gega, che reduce dal prestito alla Vis Pesaro, è ormai prossimo al trasferimento ai grigi dell’Alessandria, per i cui colori non è da escludere che l’italo albanese possa giocare già nell’imminente amichevole al Moccagatta.

Ha invece partecipato al ritiro estivo (e anche facendosi apprezzare) Lorenzo Di Stefano, al punto che il Pisa (una delle squadre che potrebbe ambire alla Promozione) sta cercando di convincere la Sampdoria a fargli fare un anno in prestito sotto la Torre Pendente… Ci riuscirà? A Pirlo l’ardua sentenza…

Intanto i tifosi blucerchiati, affezionati agli ex giocatori che hanno segnato la storia del Doria, apprezzeranno la notizia che ‘Din Don’ Nicola Pozzi è diventato il nuovo tecnico della Carrarese Primavera.