Sampdoria: nel mirino i giovani De Graca e Frabotta della Juventus

Genova. Continua la corsa da parte dei media ad accostare giocatori alla Sampdoria, ormai in procinto di ritrovarsi a Bogliasco con la scrematura dei giocatori ad oggi tesserati e la curiosità è forte, non tanto per i nomi che già facevano parte, l’anno scorso, della rosa della prima squadra, bensì per capire chi, fra i rientri dai prestiti ed i Primavera, verrà messo alla prova dell’esame di mister Pirlo.

Vediamo allora quali sono le voci che si rincorrono sui nuovi…

Abbiamo già fatto cenno alle news su Marco Nasti, attaccante classe 2003 del Milan (buon campionato a Cosenza)… la novità è che i dirigenti rossoneri vogliono quanto meno prima testarlo nel loro ritiro, per cui l’alternativa, proposta da fonti ternane, che è saltata fuori, è stata quella di Alfredo Donnarumma, scafato centravanti esperto del torneo cadetti (esperienze anche con Salernitana, Brescia ed soprattutto Empoli, dove ha formato una coppia da sogni con Caputo).

In Serie B, i suoi gol li ha sempre fatti, tranne l’ultima stagione a Terni… ma il problema è che a novembre conterà 33 primavere… 13 in più di Nasti… probabile quindi che l’idea alberghi più in Umbria che in Liguria, a maggior ragione se si decidesse di confermare Quagliarella.

Servono giovani ed il nome giusto può essere quello di Marco Da Graca (classe 2002), uno dei gioielli dell’Academy juventina, che oltre all’Under 23 bianconera, ha già assaggiato l’odore della prima squadra e logica dice che abbia bisogno di crescere gradualmente, andando a confrontarsi con avversari della Serie B, dopo l’esperienza in C.

Lo vogliono anche Bari, Modena, Parma e Pisa, ma a Bogliasco, oltre a tanti juventini, troverebbe proprio Fabio Quagliarella, dal quale imparare tante cose, sperando soprattutto di ‘fargli le scarpe’ per via dell’età.

E’ uscito anche il nome di Gianluca Frabotta (reduce dal prestito al Frosinone), che – al loro esordio nella Juventus – Pirlo ebbe l’ardore di far giocare a lungo al posto di Alex Sandro, quindi è facile accostarlo alla Sampdoria, ma prima gli uomini mercato dovrebbero, in tal caso, sistemare Tommaso Augello e Nicola Murru.

A proposito del team ciociaro, il nome del regista Matteo Ricci continua giornalmente ad essere accostato alla Samp, come pure quello del giovane Giovanni Fabbian (centrocampista centrale, protagonista – come Nasti – nella salvezza della Reggina, con 36 presenze e 8 reti) che l’Inter potrebbe sacrificare sull’altare di Emil Audero (su di lui sempre forte il Nottingham Forest), visto che deve sostituire Handanovic e probabilmente anche Onana, mentre la new entry odierna è un ex, vale a dire Gian Marco Ferrari e sarebbe davvero ‘casuale’ una coppia centrale con lo stesso cognome, alla luce del rientro di Alex Ferrari dalla Cremonese.

Difficile che alla loro destra, ci possa essere anche Bereszyński, nella lista spese cagliaritane di Ranieri, assieme ad Augello e Gabbiadini.