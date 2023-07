Sampdoria, nel mirino Hamza Rafia

Genova. L’avvio del calciomercato estivo del 2023 (dal 1/7 al 31/8), scandito dall’ufficializzazione della rescissione di Murillo, partirà in ‘casa Samp’ con le decisioni dello staff tecnico (Pirlo in primis) su quali dei ‘vecchi’ saranno da confermare, tenendo peraltro conto delle richieste che, per alcuni, arriveranno dalla Serie A… Ad esempio, pochi dubbi avrebbe Ranieri, che vuole con lui, a difendere la massima serie, appena conquistata dal Cagliari, sia Manolo Gabbiadini, che Tommaso Augello-

Tuttavia, il mister sardo rischia fortemente di rimanere deluso, perché l’ex Southampton (che ha un contratto con la Samp valido fino al giugno ’26) è ambito, oltre che in Grecia, anche in Turchia (Basaksehir) e perfino in Arabia Saudita, mentre la proposta cagliaritana per il fluidificante (cambio con Antonio Barreca) è stata giudicata ‘non all’altezza’.

Fra i tanti pretendenti di Emil Audero, le ultime news danno in vantaggio la Lazio, che lo vorrebbe in rosa, per sostituire Luis Maximiano, destinato al Rayo Vallecano, mentre stagnano le trattative con il Palermo, che giustamente tira la corda su giocatori che gli interessano (Valerio Verre, Antonino La Gumina e Nicola Murru), ritenendo che trattasi di giocatori in soprannumero per la rosa Samp.

Il primo colpo della Samp, in entrata, potrebbe essere invece Fabio Borini, giocatore duttile e adattabile in molti ruoli e reduce forse dalla sua migliore annata (proprio nel Fatih Karagümrük di Pirlo ), quanto meno sotto il profilo realizzativo. La sua collocazione ideale, in un tridente (4-3-3), è preferibilmente sulla fascia sinistra, in quanto gli consente di sfruttare la sua propensione ai tagli centrali, alla ricerca della conclusione a rete. Magari poco spettacolare (non si perde in dribbling o giocate funamboliche), ma tendente al ‘sodo’, è svincolato, come del resto il suo compagno senegalese Mbaye Diagne (tante reti, come Borini nell’ultimo campionato), che vanta – da giovane – un passato nella Juve e nelle serie inferiori nostrane (che – a quanto riferito – gli consentirebbero l’ottenimento del passaporto italiano).

I media naturalmente stanno ‘giocando’ parecchio nell’accostare alla Samp altri giocatori (Matteo Ricci e Ebrima Colley), che Pirlo ha avuto nel Karagümrük, ma questo fa parte delle voci del calciomercato.

Un nome estremamente interessante, che ha ‘colpito l’occhio’ di chi ha avuto modo di seguire il playoff della Serie C, è quello di Hamza Rafia, mezzala del Pescara e della Nazionale tunisina (19 presenze). E’ in possesso della cittadinanza francese ed è uno dei profili con maggior mercato, tanto che sulle sue tracce ci sono anche Genoa, Sassuolo, Udinese, Parma e Catanzaro (neo promosso in B), al cui riguardo va registrata la voce di un interessamento per Matteo Stoppa, che tuttavia è presumibile Pirlo voglia ‘studiare’ in ritiro.

E lo stesso verrà fatto con Fabio Depaoli, a meno che non trovi concretezza la voce (alimentata dai desiderata dei tifosi doriani) di un possibile scambio con Bruno Agustín Amione, che si è appunto conquistato il loro plauso, con l’attaccamento dimostrato alla maglia blucerchiata.

Fra gli altri profili seguiti, vi sono quelli già noti dell’ascolano Michele Collocolo (monitorato anche da Cagliari e Verona) e dello spallino Matteo Prati (che costringerà all’asta anche Genoa e Sassuolo), mentre ovviamente non va esclusa la possibilità di sedersi al tavolo con Fabio Quagliarella e Tomás Rincón, alla ricerca di un accordo di rinnovo per i due veterani.

Chiudiamo con due note su una coppia di ex, quali l’ex capitano della Primavera, Andrea Tessiore, nato a Pietra Ligure, che dopo le esperienze a Pesaro, Latina e Trieste, ha trovato ingaggio in Serie B (col Cittadella) e quindi avrà modo di incrociare il bulloni con la sua squadra del cuore e come l’olandese Douda Peeters, entrato prepotentemente nel mirino del Südtirol.