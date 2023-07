Sampdoria, lo stopper arriva dall’Olanda

Genova. Tornati da Livigno con le idee chiare su chi dei giovani è meritevole di conferma, è giunta l’ora di tuffarsi nel mercato per colmare quelle che sono le lacune (peraltro già note prima del ritiro) di una rosa, che Pirlo e la nuova proprietà si sono ritrovati, al netto dei giocatori a fine prestito (Zanoli, Winks, Aimone, Sabiri, Cuisance, Lammers, Pussetto, Gunter, Ilkhan, Turk, Ivanovic, Segovia, Cecchini, Di Mario) o con contratto nel frattempo scaduto (Quagliarella, Nuytinck, Rincon, Jesé, Oikonomou) e per di più privata di un paio di giocatori per i quali si è deciso di rescindere i contratti troppo onerosi (Djuricic e Murillo).

Dato atto, agli uomini mercato, di aver portato ‘a casa’ quattro nuovi giocatori (Borini, Ricci, Barreca e Girelli), a fronte del solo sacrificio di Augello, è evidente a tutti – e le amichevoli del ritiro lo hanno evidenziato – che la primaria esigenza della Samp, è quella di portare a Bogliasco due o tre difensori centrali.

Ed ecco perché i media – nella giornata di ieri – sono andati a guardare in casa della Reggina, per accostare ai blucerchiati (oltre a Zan Majer e Rigoberto Rivas, di cui abbiamo già parlato) anche i difensori Riccardo Gagliolo e Michele Camporese.

Si tratta di due giocatori non di primo pelo, che di certo non stuzzicano la fantasia dei tifosi blucerchiati, cosa invece che può fare il giovane (classe 2001) Xavier Tshimanga Kamaluba Mbuyamba, difensore olandese del Volendam, che ha giocato nelle giovanili del Barcellona e del Chelsea ed è poi rientrato in patria, nel settembre 2022, per esordire in Eredivisie. Secondo radiomercato il giocatore avrebbe già dato il suo okay al trasferimento, in attesa dell’accordo fra le due società.

Troppo giovane ed inesperto? Beh, dalla sua ha un fisico statuario (195 cm), che lo rende insuperabile nei colpi di testa ed una tecnica superiore a chi opera nel ruolo… e l’esperienza potrà farsela giocando, magari a fianco di qualche ‘marpione’, che difficilmente – al di là delle voci di mercato – potrà essere Leonardo Bonucci, visto che il suo agente ha bollato fra le ‘fake new’ le voci che lo accostano a svariate squadre della Serie B, fra cui anche Bari e Palermo.

Nella categoria delle voci fantasiose, rientra anche quella che arriva da Cagliari, dove i giornali isolani, raccogliendo indiscrezioni uruguaiane, continuano ad accostare Gaston Pereiro alla Sampdoria.

Intanto, quello che è certo, è il fatto che continua lo sfoltimento dei giovani in supero nella rosa, come è attestato dall’ufficialità della cessione a titolo definitivo, alla Virtus Verona, di Antonio Metlika, un mediano che era stato preso svincolato dal d.s. Faggiano dalla stessa squadra e poi dato in prestito al Sangiuliano City.

Analogamente anche Simone Trimboli è arrivato al termine della sua avventura in blucerchiato, visto che è in dirittura d’arrivo la sua cessione al Mantova, allenato da Davide Possanzini. Contrariamente alla meteora Metlika, Trimboli ha fatto tutta la trafila nelle giovanili della Samp (dove è entrato nel 2010), vestendo anche l’azzurro della Nazionali Under 15, 16 e 17 e racimolando 5 presenze anche in prima squadra.