Sampdoria, l’importanza di Pirlo per arrivare a Bonucci

Genova. Senza scendere troppo nella matematica (il dieci era considerato da Pitagora il numero perfetto), chiunque abbia giocato a calcio, sa che chi indossa la maglia con quel numero, è in possesso di una consequenziale leadership… e Andrea Pirlo ci ha giocato un’intera carriera con il ’10’ sulla schiena, ovvio che quando compone il numero di un calciatore, per chiedergli se vuole andare a giocare con lui, quanto meno di partenza, non riceve un secco ‘no’…

E’ stato il caso di Matteo Ricci e Fabio Borini, che come già riportato anche da Genova 24 ed IvgSport , ha dichiarato sul sito ufficiale, che a portarlo alla Sampdoria, è stata proprio una chiamata di Pirlo… Poi, è chiaro che deve essere il d.s. (o chi per lui) a far quadrare le cifre, ma intanto è un bell’inizio, quando c’è la predisposizione del giocatore a seguire un allenatore…

Tutto questo per dire che, con calma e tranquillità, ci sono i presupposti per arrivare a fine mercato con una rosa che possa soddisfare, oltre che il mister, anche i desiderata dei tifosi blucerchiati, che non sono quelli di ‘ammazzare’ il campionato, ma di essere competitivi nei confronti di qualsiasi avversario… Poi sarà il campo a dare i giusti verdetti.

Non ci sarebbe, quindi, da meravigliarsi eccessivamente, se davvero un Leonardo Bonucci – complice Pirlo, ma anche il portafoglio della Juventus, con cui ha ancora un anno di contratto e un rapporto non idilliaco con lo staff tecnico bianconero, viste le panchine dello scorso anno – dovesse approdare a Bogliasco, a togliersi le ultime soddisfazioni della carriera, senza correre dietro a dollari o addirittura petroldollari…

Per il resto, i dettami delle scelte della nuova rosa, li ha elencati Nicola Legrottaglie, quattro o cinque giocatori di categoria ed una ciurma di giovani, scelti ‘ad hoc’, nella speranza che siano funzionali sia alla risalita, che ad una crescita esponenziale di base, nella speranza di trovare fra loro anche qualche ‘crack’.

Evidenziate le linee guida, se vogliamo correre dietro le voci odierne, ad esempio un giocatore con queste caratteristiche è Enzo Barrenechea, talento argentino (classe 2001) della Juventus (portato in Europa dal Sion, da dove lo hanno prelevato i bianconeri), per il quale servirà l’abilità del management blucerchiato, per impostare un trasferimento che soddisfi le esigenze delle due società (riscatto e contro riscatto?).

Una volta sfoltita la rosa, altro nome giusto non è escluso possa essere Hamza Rafia, centrocampistadall’alto tasso tecnico e soprattutto bravo nel saltare l’uomo, che la Juventus ha prelevato nel 2019 dall’Olynpique Lione (per farlo giocare nella Under 23) e che Pirlo ha fatto esordire in prima squadra, in Coppa Italia contro il Genoa, con tanto di decisivo goal nei supplementari (3-2), che ha consentito alla Juve di passare il turno.

Un altro giocatore idoneo a tale progetto, è Pietro Beruatto, difensore di fascia sinistra, che il Pisa (nel frattempo affidato adAlberto Aquilani) ha avuto l’intuizione di riscattare dalla Juventus lo scorso campionato ed ora è seguito con grande interesse dalla Sampdoria.

Restando in tema terzino (sponda destra, però), l’Hellas, visto il passaggio a Napoli di Davide Faraoni, è sempre più interessata a riportare a Verona, Fabio Depaoli, ma è facile intuire che questa volta difficilmente lo otterranno in prestito… anche se in casa Samp si spera che, il prossimo, sia un anno pieno di salute per Andrea Conti, che in tal caso risulterebbe il miglior acquisto…

Secondo voci provenienti dall’Uruguay, l’agente di Gastón Pereiro sarebbe in Italia per chiudere il trasferimento dell’ex PSV Eindhoven in blucerchiato, un’operazione che viene data come legata al solo Tommaso Augello, senza coinvolgimento di Antonio Barreca e Manolo Gabbiadini, ma a voler essere scettici, forse i media sudamericani non tengono conto dei differenti ingaggi dei due giocatori, come neppure del fatto che per il fluidificante mancino a Genova vogliono solo contanti…

La questione ingaggi, intanto, sembra avere indotto il 31enne Mbaye Diagne a monetizzare l’ottima stagione in Turchia (con Pirlo), scegliendo di andare a giocare nell’Al-Qadisiyya, per cui il centravanti di peso lo si dovrà cercare altrove.

Parlando di probabili uscite, il Palermo viene sempre dato sulle orme di Valerio Verre, espressamente richiesto da Eugenio Corini, ma la Samp non gradisce mandarlo in Sicilia in prestito secco, anche se, al suo posto, è in arrivo Fabio Maistro.

Quanto ai giovani in ‘stage’ a Livigno, c’è già chi è in lista di attesa in caso di non ‘promozione’ da parte di Pirlo: si tratta di Mattia Vitale, che il presidente del Catania vorrebbe riavere in campo nel ritorno degli etnei in Serie C, dopo che il centrocampista ha contribuito brillantemente alla salita in tale categoria dei rosso azzurri siciliani. Da segnalare che proprio oggi il giocatore ha sottoscritto con il Doria il suo primo contratto professionistico, avente scadenza il 30/6/26, con tanto di foto sul sito ufficiale insieme a Legrottaglie.