Sampdoria, Lanna: “La Samp sta bene, l’intenzione è provare a salire in un anno”

Parole rassicuranti per il futuro blucerchiato dopo mesi di tempesta da parte di Marco Lanna, che ha parlato alla vigilia del ritiro di Livigno a Savona, in occasione della presentazione del libro di Marco Bellinazzo Le nuove guerre del calcio.

“La Samp sta bene – afferma Lanna -, c’è ancora qualche passo da fare ma sono formalità burocratiche. Tutto sta proseguendo bene quindi siamo tutti tranquilli. Questa proprietà ha un bel progetto per i colori blucerchiati, siamo tutti tranquilli. Nessun problema su possibile penalizzazione, tutto previsto”.

L’addio di capitan Fabio Quagliarella ma l’arrivo di un attaccante con un curriculum importante come Fabio Borini. Così sulla squadra che sta venendo alla luce: “Si sta creando un bel gruppo, mi sembra che i nomi arrivati siano importanti. L’intenzione è provare a tornare in Serie A in un anno. Quest’anno non sarà facile ma l’intenzione di provarci c’è tutta“.

Il percorso della Sampdoria assomiglia a quello recente del Genoa. Pur in ordine temporale diverso ci sono state retrocessione, cambio di proprietà e ora il tentativo di risalire dopo un anno. La speranza – che per Lanna è certezza – è che anche la tifoseria blucerchiata si faccia trainare dal rinnovato entusiasmo: “La retrocessione – conclude – può essere un motivo per ripartire ancora più compatti, però è vero anche che tifosi blucerchiati è già un anno e mezzo che dimostrano grande vicinanza nonostante il periodo difficile sia sportivamente, sia finanziariamente, sia dal punto di vista societario. A loro è difficile chiedere di più”.