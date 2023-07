Sampdoria, la filosofia di Borini: “Non sognare di vincere ma allenati per farlo”

“Alla categoria non ho pensato perché la Sampdoria non è un club da Serie B”. Queste le parole dell’attaccante Fabio Borini rilasciate ai microfoni del club blucerchiato, che ha poi proseguito spiegando come per lui la Sampdoria vada ben oltre la categoria.

“Quando mister Andrea Pirlo mi ha chiamato per chiedermi di seguirlo in questa nuova avventura non ho avuto dubbi. La società è fresca, ci sono fondamenta per costruire e c’è una storia da rinverdire”, ha rivelato la punta che, con l’ex centrocampista della nazionale, ha condiviso l’esperienza turca al Fatih Karagümrük.

“Il mio arrivo – aggiunge – è un messaggio che la proprietà e lo staff hanno voluto dare a tutta la famiglia Sampdoria. So cosa vuole il club, so cosa vuole il mister e so cosa posso dare io per raggiungere quello che tutti vogliamo: la costanza sarà la parola chiave di questa stagione. Recentemente ho letto una citazione di Jordan Henderson (del Liverpool, ndr) che diceva Non sognare di vincere ma allenati per farlo e questo deve essere l’esempio da seguire”.

Borini ha paragonato la Sampdoria ha club iconici del calcio inglese come il Leeds e il West Ham. Nel suo curriculum, prima dell’esperienza turca ha vestito le casacche di Chelsea, Swansea, Roma, Liverpool, Parma, Sunderland, Milan e Verona.