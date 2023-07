Genova. Ancora nessuna decisione sul ricorso d’urgenza presentato da Massimo Ferrero contro i nuovi proprietari della Sampdoria. Il giudice Paolo Gibelli si è riservato al termine dell’udienza in tribunale, durata circa tre ore. In aula era presente anche l’ex presidente, atterrato in mattinata all’aeroporto Cristoforo Colombo, mentre fuori dal palazzo di giustizia circa 300 tifosi blucerchiati si sono dati appuntamento e hanno mantenuto un presidio con cori e uno striscione contro il Viperetta.

A riferire l’esito di questo primo appuntamento sono stati Alberto Bosco, unico membro del consiglio d’amministrazione rimasto in sella insieme a Marco Lanna, insieme ai legali Francesco De Gennaro e Filippo Chiodini. “Non possiamo commentare”, si sono limitati a rispondere ai giornalisti confermando che il giudice si è riservato. Poi hanno avuto un breve colloquio con alcuni tifosi all’esterno del tribunale: “Sapremo qualcosa la prossima settimana, siamo fiduciosi”, hanno detto prima di essere applauditi.

Gli ultrà si sono radunati a partire dalle 14.00 e hanno scandito cori contro Ferrero, oltre all’iconico “Giù le mani dalla Sampdoria“. Sullo striscione una proverbio in romanesco: “A sapé fà la scena quarcosa se raspa… vero, bastardo?”. Presenti due blindati delle forze dell’ordine a presidiare il palazzo, ma l’ex presidente ha preferito non farsi vedere, entrando da un ingresso di servizio e dribblando sia i contestatori sia le telecamere.

Il ricorso

L’ex patron, ora in minoranza, chiede di impedire nuovi aumenti di capitale con provvedimento d’urgenza considerando illegittima la mossa del 30 maggio con cui Radrizzani e Manfredi si sono presi la Sampdoria.

Sampdoria, la protesta dei tifosi davanti al tribunale di Genova

Il ricorso è basato sull’ex articolo 700 che si basa su questo assunto: “Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per fare valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.

Il legale di Ferrero contesta e considera illegittima la trattativa del 30 maggio e, in attesa di chiarire i fatti, chiederà al Tribunale di inibire ogni futuro aumento di capitale con un provvedimento d’urgenza. Se il ricorso venisse accolto, sarebbe impedito l’ulteriore aumento di capitale di 10 milioni, già in programma da qui a pochi giorni, per pagare i creditori.

Ferrero, tramite la Sport Spettacolo Holding, detiene ancora il 49,3% delle azioni Samp. Un ulteriore intervento sul capitale ridurrebbe ancora di più la presenza dell’imprenditore romano nella compagine societaria.