Sampdoria e Sace unite per portare avanti iniziative sociali

Genova. UC Sampdoria e SACE unite per portare avanti iniziative a livello sociale.

La società per azioni, controllata dal ministero dell’economia e delle finanze e specializzata nel settore assicurativo-finanziario, è il principale creditore del club ligure e ha favorito l’arrivo in blucerchiato di Andrea Radrizzani (Aser Capital Ltd) e Matteo Manfredi (Gestio Capital Ltd).Un tassello importante che ha permesso di salvare la società dal fallimento e di iscriverla al campionato di Serie B, dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Tra i punti principali dell’accordo con SACE è previsto “l’impegno della nuova proprietà a promuovere concrete iniziative su tematiche ESG, a sostegno del tessuto sociale, a supporto dei giovani e delle fasce sociali più deboli, nell’ambito di un percorso condiviso con SACE stessa” si legge in una nota del club.

“In linea con gli obiettivi dell’accordo di ristrutturazione sarà garantito, tra gli altri, l’accesso gratuito alle strutture sportive di U.C. Sampdoria per i minori appartenenti a famiglie a basso reddito e per soggetti con disabilità, nonché saranno organizzati eventi sportivi i cui proventi saranno devoluti in beneficenza, oltre a visite educative presso istituti scolastici di Genova”, conclude la nota.