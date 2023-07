Sampdoria deferita al tribunale federale per mancato versamento Irpef e Inps

Roma. Sampdoria deferita dal procuratore federale della Figc al tribunale federale nazionale.

Le motivazioni sono elencate in una nota pubblicata sul sito della Figc. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e propria per il mancato versamento della quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Secondo il codice di giustizia sportiva della Figc il mancato pagamento del trimestre comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica.

L’inchiesta ha riguardato anche le rispettive posizioni dei legali rappresentanti pro tempore del club Gianni Panconi e Alberto Bosco che, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, hanno formulato proposta di accordo sulla quale la procura federale ha prestato il consenso.

Il procedimento proseguirà secondo l’iter previsto.