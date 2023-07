Sampdoria, count down al ritrovo

Genova. Il count down al ritrovo sta arrivando agli ultimi giorni e come già ipotizzato, è presumibile che a ritrovarsi a Bogliasco e a salire sul pullman per Livigno, siano solo (o quasi) giocatori già ora tesserati per la Sampdoria.

Il che non è detto che sia un male assoluto, perché Pirlo avrà il tempo per vederli direttamente all’opera, senza essere costretto a scelte solo ‘per sentito dire’.

Tre sole le voci nuove, odierne, per quanto riguarda le possibili entrate ed una è una minestra riscaldata, trattandosi del rumeno Alexandru Cicâldău (30 partite in Nazionale), mandato in prestito dal Galatasaray al Ittihad Kalba, team degli Emirati Arabi. Centrocampista centrale, già noto ai lettori di Genova 24 ed IvgSport, in quanto già accostato in passato alla Sampdoria, per le sue caratteristiche ricorda un po’ Marco Verratti, anche se nel calcio turco ed emiratino è più facile emergere, che non in quello italiano, sia pur in serie cadetta…

Gli altri nuovi attenzionati risultano essere l’interista Samuele Mulattieri (grande rivelazione dello scorso anno col Frosinone e quindi più ‘papabile’ quando il mister doriano sembrava dover diventare Fabio Grosso) ed il milanista Marco Nasti (che seppur dalla parte opposta della classifica della Serie B, ha contribuito a salvare il Cosenza).

Se poi dovessimo indicare il giocatore, della Serie C, che più ci ha colpito ultimamente (e guarda caso indicato fra quelli seguiti dalla Samp, in virtù del suo passato juventino e magari sfruttando le conoscenze pescaresi di Legrottaglie), il nome da farsi sarebbe quello di Hamza Rafia, centrocampista duttile, con colpi da fuoriclasse.

Passando ai giocatori attualmente in rosa, difficile immaginare la discesa in B di Bartosz Bereszyński, di ritorno da una non ottimale esperienza a Napoli, ma tuttora player con mercato (per via delle sue prestazioni con la Polonia), tanto è vero che oltre a Ranieri (che lo vorrebbe a Cagliari), il difensore di fascia piace ad alcune squadre della Bundesliga.

Fra i giovani, Felice D’Amico, dopo tre anni passato fra Gubbio e Pro Sesto, ha attirato su di sé le attenzioni dell’Avellino, formazione che pur militando in Serie C, ha alle spalle una tradizione ed un pubblico che si trova da poche parti. Ai tempi delle Primavere di Palermo, Inter, Chievo e Sampdoria, il trequartista sembrava destinato ad una ben diversa carriera… ma l’età (23 anni in agosto) è ancora dalla sua…