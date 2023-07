Sampdoria: considerazioni di mercato dopo due amichevoli

Genova. Fermo restando che già prima della amichevole con gli svizzeri della Rapperswil Jona (5-1 con doppietta di Gabbiadini e singoli di Giordano, Dalle Monache e Benedetti), sul sito ufficiale della Sampdoria sono state annunciate (oltre alla nomina di Davide Sassarini a mister delle Primavera) le acquisizioni a titolo definitivo di Antonio Barreca (contro contestuale cessione di Tommaso Augello al Cagliari) e di Stefano Girelli, in attesa di tirare le conclusioni dopo il prossimo incontro con la Pro Patria, si può affermare che Andrea Pirlo sta raccogliendo le informazioni visive necessarie per decidere chi potrà fare parte della rosa e chi dovrà essere ‘tagliato’… sempre che esigenze di cassa non inducano a dare il via libero anche a qualche giocatore che invece il mister vorrebbe trattenere…

E’ il caso di Manolo Gabbiadini, ad esempio, che – fascia di capitano al braccio anche con Emil Audero in campo – rappresenterebbe un valore aggiunto di valore inqualificabile in Serie B, come del resto lo stesso portiere, rientrato regolarmente fra i pali, dimostrando di aver smaltito l’infortunio alla spalla. Tra l’altro il Wladimiro Falcone lasciato in tribuna lascia presagire un suo ritorno a Lecce…

Depaoli e Paoletti a destra (Conti chissà quando tornerà disponibile), con Giordano e Murru a sinistra in attesa di vedere Barreca, mentre al centro della difesa il ‘piatto piange’, con Pirlo costretto ad utilizzare in tale posizione Murru (come faceva Stankovic) a dimostrazione che gli uomini mercato dovranno inventarsi qualcosa.

Aspettando Ricci, Yepes Laut ha fatto vedere di saper fare girare velocemente la palla e Verre (il Palermo è indeciso fra lui e Collocolo) di avere nel DNA le imbucate (due per Gabbiadini), mentre Léris e Malagrida (finché è rimasto in campo) di formare una bella catena di destra. Poi è entrato, a metà primo tempo, Vitale che di certo non sta soffrendo il salto dalla Serie D. Nella ripresa, Benedetti ha fatto vedere il suo pezzo forte, con tanto di inserimento decisivo in zona goal. Comunque radio mercato dà la Samp sulle tracce di Zan Majer, centrocampista sloveno della Reggina (ex Lecce)

Di Stefano mandato subito in campo (come Giordano e Malagrida) sta a dimostrare che Pirlo apprezza i giovani bravi (approfittando per far tirare il fiato a Borrini, entrato nel secondo tempo), come ha fatto nella ripresa anche Dalle Monache, autore di ‘golazo’ da urlo sudamericano, mentre Stoppa (tra i giovani più interessanti in rosa e finito nel mirino del Catanzaro, neopromosso in B), pur apprezzandone la versatilità, bisogna dire che è piaciuto di più come esterno davanti, nella prima amichevole, che non come centrocampista contro gli svizzeri.