Sampdoria, con la cessione di Falcone si sistema la difesa

Genova. Come ormai si era ampiamente capito, alla fine Wladimiro Falcone è stato ceduto definitivamente al Lecce e con il cash incassato, la Samp potrà sistemare le importanti lacune al centro della difesa, magari incrementando i valori delle offerte fatte nel frattempo al Volendam per Xavier Mbuyamba e il Fatih Karagumruk per Rayyan Baniya.

E non solo, perché gli uomini mercato della Sampdoria stanno battendo i mercati internazionali (e non) alla ricerca di altre alternative, idonee a sistemare la difesa blucerchiata.

Sempre in Eredivisie, è stato individuato Pantelis Hatzidiakos, difensore greco del 1997, con cittadinanza olandese, dell’AZ Alkmaar. Forte di 135 partite (3 goal) in una delle migliori squadre dei Paesi Bassi e di 27 nella Nazionale ellenica, Hatzidiakos è indubbiamente un giocatore più maturo e con un curriculum più importante, rispetto ai due precitati, anche se l’italo turco rappresenta la prima scelta di Pirlo.

Il capito ‘entrate’, nella serata di ieri, ha registrato un nuova voce, quella di Simone Panada, un promettente centrocampista difensivo dell’Atalanta (classe 2002), già reduce da una esperienza nel Torneo cadetto, con i canarini del Modena, dove peraltro non è riuscito a ritagliarsi troppo spazio, seppur dopo un positivo inizio di campionato.

L’ipotesi di trasferimento contempla un prestito con diritto di riscatto e controriscatto… e a dire il vero sembrerebbe anche preludere al lasciar partire, per analogia, uno dei ragazzi della ‘cantera’ blucerchiata che hanno fatto bene, sia lo scorso anno, che nelle amichevoli del recente ritiro estivo. Per analogia di ruolo, stiamo pensando a Gerard Yepes Laut e Paoletti.

Posizioni di campo diverse, ma il Catanzaro spinge per portare in Calabria almeno uno fra Marco Delle Monache e Matteo Stoppa, mentre la Reggiana – senza fretta – aspetta un sì dalla Samp per il trasferimento in Emilia di Manuel De Luca.