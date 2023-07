Sampdoria: colpo a sorpresa in casa del Diavolo?

Genova. L’elenco dei motivi tecnici per non cedere Gabbiadini, potrebbe indurci a dedicare parecchie righe all’argomento, ma – come ci ha fatto notare, con un whatsApp, un vecchio tifoso che segue la Samp dai tempi di Mora, Ocwirk, Brighenti, Skoglund, Cucchiaroni – Manolo merita di restare, non solo per assolvere al compito di provare a riportare il Doria in Serie A, ma per ciò che rappresenta per i tifosi blucerchiati e per quello che loro provano per lui… La dimostrazione la si è avuta al termine della presentazione della rosa sulla piazza di Livigno, quando Gabbiadini si è fermato, ‘a tempo indeterminato’, a firmare autografi e fare ‘selfie’ con i tifosi e soprattutto con i numerosi bambini presenti, ben oltre tutti gli altri giocatori, che pure erano stati molti disponibili nell’accontentare gli spettatori. L’auspicio è, quindi, di vederlo, fascia di capitano al braccio, continuare a vestire la maglia blucerchiata, inanellando altre presenze (166), condite da goal (46).

Di certo, non si proseguirà a vedere, a Marassi, uno fra Emil Audero e Wladimiro Falcone… e se si dovesse giudicare dagli umori ‘visivi’ sul palco di Livigno, il sospetto è che ad avere maggiori ‘chance’ di partenza, sia il secondo, a quanto pare ingolosito dalla possibilità offertagli dal Lecce di Corvino di continuare a giocare in Serie A, dove finalmente era riuscito ad arrivare stabilmente lo scorso anno. Ci sta… visto che il d.s. salentino ha messo Falcone al top delle soluzioni che sta cercando, intensificando gli sforzi per arrivare al suo obiettivo. Il volto sorridente e gioioso di Audero, agli applausi del pubblico festante, induce invece a pensare che, da parte sua, ci sia la disponibilità a difendere la porta della Sampdoria anche in B.

Per aiutarlo in tale mansione, comunque, è necessario che gli uomini mercato gli trovino un paio di difensori centrali titolari, cui potrebbero dare manforte Alex Ferrari (magari quale co-titolare) ed il giovane Arttu Lotionen (il cui fisico imponente sul palco ha fatto pensare che in rosa ci potrebbe anche stare). Difficile che uno dei due nuovi stopper possa essere il Ferrari del Sassuolo (stipendio alto e poca voglia di scendere di categoria), mentre buone possibilità ha Rayyan Baniya, prima scelta di Pirlo, che ha avuto la possibilità di apprezzarlo in Turchia.

Il colpo a sorpresa, peraltro, il mister vorrebbe andare a pescarlo in casa Milan, dove staziona l’incompreso – per un anno – franco algerino, ex Bordeaux, Yacine Zinedine Adli. Un sogno? Sicuramente, sia i rossoneri che il giocatore, hanno bisogno di un ambiente che possa consentire il rilancio (6 presenze e zero goal nell’ultimo campionato) ad un centrocampista alquanto duttile, che può piazzarsi dietro la punta centrale, ma anche fare il regista, la mezzala e perfino l’ala… forte di una spiccata intelligenza tattica e visione di gioco, abbinate a buon dribbling e tiro da fuori.

Altro nome nuovo, entrato in circolo Samp, è quello dello sloveno Zan Majer, mediano della Reggina (31 partite lo scorso anno), valido tecnicamente e con un buon tiro da fuori, che gli è valso nei precedenti tre anni (a Lecce), 7 reti in 97 partite.

In casa, per il ruolo di mediano, in ogni vaso, Pirlo ha anche Ronaldo Vieira, che finalmente ha ripreso ad allenarsi in gruppo, mentre per quanto riguarda Leonardo Benedetti, ci si augura che possano rimanere sordi alle sirene baresi, sia il ragazzo spezzino, che il bilancio doriano…

Stesso discorso ci permettiamo di fare per Simone Giordano e Lorenzo Di Stefano, che sicuramente non avrà un futuro come quello che ebbe la ‘Saeta Rubia’ (o ‘Don Alfredo’) del Real Madrid, a cavallo del anni ’50/60 del secolo scorso, ma la sua bella carriera calcistica la farà, senza ombra di dubbio (il campionato scorso, in Serie C, al primo anno fra i professionisti, 30 presenze e 9 goal, più 2 assist, in 18 partite da titolare, a fine torneo).

Continuando a parlare di giocatori ancora più giovani, oggi ha trovato conferma l’ottenimento del prestito dall’Inter (per la Primavera) di Gabriele Ciuffo, cui si aggiungerà anche un altro centrocampista dall’Entella, Matteo Langella, anche lui del 2005. I due neo blucerchiati affiancheranno il confermato Nicolò Uberti (ex prestito interista) fresco di acquisizione definitiva… e questa è una bella notizia, perché il ragazzo è stato uno degli inamovibili di Felice Tufano (27 partite da metronomo), che ne aveva apprezzato la buona tecnica, caratterizzava dalla semplicità di gioco: una mezzala tutto concretezza e pochi svolazzi, alla ricerca della soluzione più utile alla squadra.