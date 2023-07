Sampdoria, Barrenechea e Maistro sono i nomi nuovi

Genova. Un paio di nomi nuovi vengono battuti oggi dal tam tam di radio mercato.

Il primo è quello del 25enne Fabio Maistro, centrocampista molto dinamico della Spal, abile negli inserimenti senza palla e dotato sia di tecnica, che di corsa, ma comunque a vocazione offensiva (trequartista e persino l’esterno). Ai tempi delle giovanili della Fiorentina, il tecnico Paulo Sousa lo ha spesso aggregato alla prima squadra, senza tuttavia farlo esordire, per cui ha poi dovuto mettersi alle spalle una lunga gavetta con Gavorrano, Rieti, Salernitana, Pescara e Ascoli, prima di arrivare a Ferrara (quattro campionati, gli ultimi, con maglie diverse, quasi sempre titolare).

Il secondo nome è quello di Enzo Barrenechea, argentino di Cordoba classe 2001, cresciuto nel Newell’s Old Boys, che prima di approdare alle giovanili della Juventus, è passato dal Sion, faticando ad ambientarsi in Svizzera, ma non tanto da non farsi notare dagli osservatori bianconeri.

Sotto l’ala protettrice di Dybala e Soulé, il centrocampista ‘box to box’ si è messo in luce nella Under 23 juventina, militante in Serie C, grazie alla sua abilità nel gioco di rottura, ma anche di impostazione verticale, tanto da conquistare l’attenzione di Allegri, che lo ha fatto persino esordire in Champions League, oltre che in Serie A.

Le voci di sostituzione dello staff medico, trovano conferma nelle voci senesi che accostano l’ex responsabile dei fisioterapisti della Robur, Lapo Migliavacca, alla Sampdoria, mentre l’area scouting potrebbe incorporare Andrea Mancini, figlio del ‘Mancio’.

Da Avellino giungono notizie della ferma intenzione degli irpini di accaparrarsi Felice D’Amico, disposti anche a farlo in modo definitivo.