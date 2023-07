Sampdoria, Barreca è arrivato a Livigno: “Sensazioni positive, c’è voglia di tornare dove la Samp merita”

Livigno. Antonio Barreca, fresco acquisto della Sampdoria, è arrivato nel ritiro di Livigno. Si tratta del terzo nuovo elemento della Sampdoria targata Andrea Pirlo.

“Sono contento di essere qui, le mie sensazioni sono positive. Ho visto l’ambiente, c’è voglia di tornare dove la Samp merita – dichiara il giocatore nell’intervista al canale ufficiale doriano − sono felice di far parte di questo gruppo. Avere Pirlo come allenatore è una sensazione da ‘wow’, come giocatore non si può discutere, un campione, come allenatore l’ho seguito e mi piacciono molto le sue idee: giocare palla a terra e sono sicuro che faremo una grande stagione. Sono sicuro che ci toglieremo delle soddisfazioni».

Barreca, tra l’altro è stato allenato da due conoscenze blucerchiate, l’indimenticato Sinisa Mihajlovic e Claudio Ranieri: “Sono stato fortunato e oggi sono fiducioso”.

Il terzino sinistro spiega che negli anni ha fatto anche il quinto un po’ più avanzato, ma che il ruolo in cui riesce a esprimersi al meglio è appunto il terzino basso: “Poi dipenderà dal mister”.

Barreca conosce la categoria e ha ottenuto tre promozioni di cui due consecutive quest’anno e l’anno scorso rispettivamente con Cagliari e Lecce: “Voglio ripetermi, si dice non c’è due senza tre. La B è tosta, bisogna affrontarla con determinazione, bisogna essere tutti uniti, il gruppo deve essere coeso per raggiungere l’obiettivo. Speriamo di farcela”.

Intanto continuano a salire gli abbonamenti per la prossima stagione: sono state rinnovate 7.100 tessere (su capienza di 9.191 posti) di Gradinata Sud. La prelazione termina sabato 22 luglio.