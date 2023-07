Sampdoria, a volte ritornano

Genova. Era inizio estate del 2014, quando a causa della ‘vacatio’ di poteri creatasi a cavallo della cessione della società, nessuno si prese la responsabilità di riscattare dalla Cremonese, nei termini previsti, un giovane centravanti che, arrivato in prestito dal Torrazzo, aveva fatto benissimo nella Primavera (toh, in porta ci giocava Falcone), cosicché quando – oltre i termini – si provò a convincere i lombardi a cederlo al prezzo prestabilito, giustamente la dirigenza grigiorossa chiese il triplo (forte di una prelazione dell’Inter) ed il ragazzo tornò a giocare a Cremona (in Serie C), in attesa di andare a farlo a San Siro, l’anno dopo.

Stiamo parlando di Rey Manaj, centravanti italo albanese (31 partite nella Nazionale delle Aquile, con 7 goal), di buona fisicità ed altrettanta tecnica, con un passato anche con Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcellona B, Spezia e Watford ed ora svincolato e quindi disponibile da subito, una volta raggiunto l’accordo sull’ingaggio.

Per caratteristiche tecniche, si può affermare che è una via di mezzo fra Nzola e Montevago, col quale ultimo e l’aggiunta di un (ci si augura ristabilito) De Luca, la posizione del centrattacco sarebbe adeguatamente coperta, anche dopo l’ufficializzazione, da parte dell‘Al Nasr di Dubai, dell’ingaggio di Gabbiadini.

Le soluzioni alternative sono quelle di Patrick Cutrone (Como) e Gennaro Borrelli (Frosinone), un attaccante che ricorda fisicamente Emiliano Bonazzoli (punto di riferimento centrale, abile nelle spizzate), ma quella di Manaj, al di là dei costi inferiori, è forse la soluzione più intrigante, trattandosi in fondo di un apparente ‘figliol prodigo’ (anche se il cambio casacca del ’14 non fu certo imputabile a lui).

Se il ritorno di Manaj è per adesso un’opzione, quello di Gian Marco Ferrari è invece già definito, se è vero che si è sbilanciato al riguardo perfino il d.g. del Sassuolo, Giovanni Carnevali.

Fermo restando, che oltre al centravanti, manca ancora almeno un centrale difensivo, da scegliere fra i tanti segnalati nei giorni scorsi (ma a quanto pare a Pirlo non dispiace neppure Riccardo Gagliolo di quella Reggina, che ancora non si sa se potrà partecipare alla prossima Serie B), gli uomini mercato blucerchiati cercheranno di fare cassa, non solo con i tanti giovani ex Primavera in rosa, ma anche – purtroppo – con Audero se arrivasse l’offerta giusta (e chissà che in tal caso a completare il trio dei portieri non possa arrivare Filip Stankovic) e con Bereszynski (si parla di Medio Oriente), Vieira (championship inglese), Leris (Monza), ma non – ci si augura – con Benedetti che continua ad essere nei pensieri del Bari.

Chiudiamo riportando la voce di un Morten Thorsby in dirittura d’arrivo in casa Genoa, un cambio di riva del Bisagno che si spera venga accolto sportivamente dai tifosi di ambo le sponde, trattandosi di un giocatore ed uomo dai valori al di sopra delle parti… ed al calcio, ad alti livelli, giocano i professionisti…