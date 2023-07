Saldi al via anche a Genova, tra sosta gratuita e sconti “ma senza esagerazioni”

Genova. Qualche giorno dopo rispetto al primo weekend di luglio – su richiesta degli stessi commercianti – oggi sono iniziati anche in Liguria e a Genova i saldi della stagione estiva. La conclusione delle promozioni già fissata a sabato 19 agosto.

Secondo le stime di Confesercenti, ogni cittadino potrebbe spendere circa 170 euro in media. Per Ascom si stimano invece 213 euro a famiglia.

In occasione dell’avvio dei saldi il Comune di Genova rende gratuiti i parcheggi nei prossimi due fine settimana (8-9 luglio, 15-16 luglio). Sosta gratuita quindi in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città. Sono escluse le Isole azzurre a uso delle spiagge, in corso Italia e in zone limitrofe.

Le aspettative della categoria sono alte. “Il secondo trimestre del 2023 ha visto un calo delle vendite rispetto al primo – dice Manuela Carena, presidente di Ascom Federmoda Genova – con il meteo che ha giocato un ruolo importante, e quindi c’è forte aspettativa da questi saldi. Invitiamo i cittadini a scegliere i negozi di vicinato, quelli di fiducia che, tra l’altro, hanno molto assortimento visto il ritardo nella partenza della stagione”.

“La previsione di spesa a famiglia – dice – è vicina a quella dello scorso anno, parliamo di circa 213 euro a famiglia. I capi che andranno di più saranno quelli legati alla bella stagione, i costumi, i sandali, che fino a oggi non abbiamo potuto sfoggiare perché eravamo ancora in attesa della bella stagione”.

Secondo le associazioni di categoria la partenza così all’inizio di luglio, rischia di essere un’arma a doppio taglio, se non peggio. “Continuiamo a dire che questa non è la data ideale per far partire i saldi – dice la negoziante – e quindi applicare sconti troppo alti già in partenza vuol dire crearsi problemi di liquidità insostenibili, anche perché la merce che trovate nei nostri negozi di vicinato e di alta qualità che non si può svendere, e questo è un segno di serietà da parte degli esercenti e di rispetto per i clienti che magari pochi giorni prima hanno acquistato a prezzo pieno”.

“La gradualità nella scontistica, quindi, è un segno di qualità e correttezza del negozi. Si parte quindi da percentuali attorno al 20% o al 30% per crescere poi nel corso dei 45 giorni di saldi”, conclude Carena.

Per la prima volta, verrà applicata la direttiva europea Omnibus, che tra le altre cose prevede che per “prezzo precedente” si intende il prezzo più basso applicato nei trenta giorni precedenti all’avvio dei saldi: un modo per tamponare il fenomeno di quei negozi che applicano ribassi antecedenti all’inizio dei saldi, pratica vietata in Liguria (per i 40 giorni precedenti l’avvio delle promozioni) da una legge regionale.