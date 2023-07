Sabato 8 luglio la Quinta Biennale di Genova sull’arte contemporanea: anche il gruppo Ge ospita una trentina di opere

Genova. Sabato 8 luglio a Genova si svolgerà l’inaugurazione e la premiazione della 5^ BIENNALE di GENOVA – Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea a cura di Mario Napoli. Questa edizione – con il patrocinio e il contributo di Città Metropolitana di Genova e con il patrocinio di Regione Liguria, Comune e Camera di Commercio di Genova, Ambasciatori di Genova nel mondo – vanta la partecipazione di 200 artisti provenienti da 20 nazioni diverse.

Il progetto della Biennale, nato dalla volontà di creare un grande circuito dedicato all’arte contemporanea che porti la città all’attenzione nazionale che merita, coinvolge, quest’anno, 70 location: SATURA Palazzo Stella, Palazzo Doria Spinola, Palazzo Tobia Pallavicino, Museo Diocesano, Galata Museo del Mare, Museo Biblioteca dell’Attore, Cisterne di Santa Maria di Castello, Palazzo Doria De Ferrari Galliera, Palazzo Pantaleo Spinola, Allianz Bank Financial Advisors, Deloitte, Circuito delle Botteghe Storiche, Lifeforms Art Studio. Tra le location di quest’anno ci saranno anche gli spazi espositivi del gruppo Ge.

Due i momenti istituzionali della giornata: presso il cortile di Palazzo Tursi alle 11:00 si svolgerà l’apertura e il benvenuto agli artisti, presso l’associazione Satura Palazzo Stella alle 17:15 si svolgerà la cerimonia di premiazione e proclamazione dei vincitori.

«L’idea, nata dieci anni fa, è stata quella – spiega Mario Napoli – di creare un circuito diffuso sul territorio, portando l’arte contemporanea a contaminare la città e trasformare Genova nel teatro di uno degli eventi nazionali più completi sullo stato dell’arte contemporanea, capace di inserirsi in un più vasto contesto europeo». A dimostrazione dell’interesse crescente, edizione dopo edizione, si è allargata la rete di collaborazioni e di partecipanti. «Le istituzioni – prosegue Napoli – hanno sostenuto la manifestazione per la sua idea progettuale, che sottolinea il tentativo della città di porsi come centro di sperimentazione, ma anche per la capillarità di un evento che contribuisce a rendere Genova viva e attrattiva». La scommessa ormai vinta degli organizzatori era quella di far diventare la Biennale uno degli appuntamenti principali per l’arte contemporanea a Genova, una vetrina d’eccellenza in grado di interessare un pubblico sempre più ampio e di animare la città con un ricco programma di eventi, non solo espositivi.

Queste, in particolare sono le opere che il Gruppo GE ospiterà:

Lungobisagno Dalmazia

Citroën: Davide Disca – DISCA artista premiato

“Controllo circolare”, 2022, olio su tela, cm 140×200

“Trasporto”, 2022, olio su tela, cm 100×145

Opel: Paola Pastura vincitrice del Premio Banco BPM

“Tumultuosa cascata”, 2015, olio e acrilico su tela, cm 140×140

“Boccioli purpurei”, 2015, olio e acrilico su tela, cm 140×140

“Il mare dentro”, 2022,olio e acrilico su tela, cm 140×140

“Profondità marina”, 2023,olio e acrilico su tela, cm 140×140

“Rododendri rossi”, 2023,olio e acrilico su tela, cm 140×140

BMW: Paola Pastura

“Orizzonte”, 2020, olio e acrilico su tela, cm 90×190

Peugeot: Maurizio Forno Vincitore del Premio della Giuria

“Stt_21_06”, 2021, olio e carboncino su tela, cm 110×190

Via Pedullà

Toyota:

Paola Pastura “Ginestre”, 2015, olio e acrilico su tela, cm 200×150

“Passaggio nel bosco”, 2015, olio e acrilico su tela, cm 200×150

“Viole nell’ombra”, 2015, olio e acrilico su tela, cm 200×150

“Colori d’autunno”, 2015, olio e acrilico su tela, cm 200×150

“Il sole si nasconde”, 2013, olio e acrilico su tela, cm 150×150

“Varco nella natura”, 2013, olio e acrilico su tela, cm 150×150

Pino Tipaldo “La prova”, 2015, olio su tela, cm 130×130

Lexus: Peter Nussbaum Ospite d’onore, ha partecipato all’ultima Biennale di Venezia

“L’anima del mare 1/2”, 2021, acrilico trasparente multistrato su tavola, cm 90×180