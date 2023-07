Sabato 15 luglio al Porto antico ‘Storie sbagliate’: il gruppo DOC canta i brani dei più celebri cantautori italiani, da Guccini a De André

Genova. Sabato 15 luglio alle 21.30 alla Piazza delle Feste del Porto Antico, nell’ambito del festival Ridere d’agosto ma anche prima, si rinnova il tradizionale appuntamento col gruppo D.O.C. Direzione Ostinata e Contraria che propone il concerto “Storie sbagliate”; la canzone d’autore è la protagonista assoluta per la forza della sua poesia, per la straordinaria capacità di denuncia e per l’attenzione costante verso le ingiustizie.

Come di consueto il ricavato del concerto sarà a favore della Fondazione Gigi Ghirotti, realtà di assistenza ai malati terminali e alle famiglie del territorio con il supporto delle cure palliative e altri percorsi dedicati.

Il gruppo D.O.C. porterà in concerto i migliori pezzi dei più celebri cantautori italiani come Guccini, i Nomadi, Battisti, Dalla, De Andrè, De Gregori, Bertoli, Gaetano. Il filo conduttore è quello delle storie sbagliate che parlano di iniquità e sopraffazioni; l’idea di fondo è che le canzoni possono divertire ma allo stesso tempo far riflettere raccontando le storie dei nostri giorni, veicolando la bellezza e, nel contempo, denunciando le ingiustizie.

I musicisti del gruppo sono – Marco Borgarelli (Basso), Maurizio Carega (Chitarra, Voce), Gianni Casarollo (Chitarra, Percussioni, Voce), Vittorio Gastaldi, (Batteria), Paolo Giordano (Chitarra, Voce, Armoniche), Stefano Moressa (Tastiere, Voce), Salvatore Sanna (Chitarre, Voce) col supporto di Marcello Pernecco alle Immagini.

L’ingresso a offerta libera.