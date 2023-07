Rooster è “campione regionale di street food” in Liguria secondo la guida Gambero Rosso

Genova. Rooster Streetfood Rotisserie, il locale specializzato in pollo campese attivo a Genova in piazza Matteotti e via Fiasella, si è aggiudicato il titolo di campione regionale dello street food nella prestigiosa guida Gambero Rosso 2024.

La sera di lunedì 3 luglio durante la conferenza stampa di lancio della nuova guida Street Food 2024 a Roma è stato consegnato il riconoscimento insieme ad altri vincitori provenienti da diverse regioni d’Italia.

“Siamo felici di aver ricevuto questo riconoscimento: significa che quello che abbiamo fatto e stiamo facendo è apprezzato dai nostri clienti che ci hanno voluto premiare segnalandoci alla rinomata guida”, commenta Nicola Pescetto, cofondatore di Rooster -. Il nostro locale si distingue per la sua attenzione alla selezione delle materie prime e offerta di prodotti di alta qualità. I polli utilizzati provengono da allevamenti italiani al 100%, dove crescono all’aperto. Inoltre, Rooster si impegna a ridurre l’impatto ambientale utilizzando posate e packaging biodegradabili e promuovendo la sostenibilità in tutta la sua catena di montaggio”.

Nel volume enogastronomico, presentato a Roma presso Palazzo Brancaccio, c’è una mappa della proposta del cibo di strada selezionato dalla Città del Gusto che dalla Valle d’Aosta alla Sardegna e un paniere di prodotti di topologia variegata per 80 nuove segnalazioni tra attività stanziali e food truck. Nella guida ci sono anche 23 pagine di approfondimento dedicate ai mercati storici, alle food court, ai mercati gastronomici di nuova generazione e un’ appendice dedicata ai food truck con più di 70 referenze.

Per l’edizione 2024 niente premi, come di abitudine, ma solo 20 campioni, uno per regione e con un premio speciale, Street food da Chef, con una stella per lo chef che nei propri menu di fine dining ha saputo rivisitare al meglio un cibo di strada. Quest’anno, il premio è andato a Pascucci Al Porticciolo di Fiumicino (Roma), ristorante in cui lo chef Gianfranco Pascucci apre il suo menu con un paninetto da spiaggia, cotto al vapore e poi farcito con burger di palamita, maionese di macchia e salsa ponzu, ricavata dagli scarti del pesce.