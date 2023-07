Rinasce la Trattoria delle Erbe: lo storico locale “con una nuova anima”

Genova. Riapre i battenti il 21 luglio, nel cuore pulsante di Piazza delle Erbe, la storica Trattoria delle Erbe, dopo più di un decennio di chiusura e un percorso di rinnovamento: un segnale di rinascita in linea con la nuova vitalità della città di Genova e del suo centro storico.

“La Trattoria delle Erbe invita alla riscoperta dei sapori autentici del territorio genovese e dintorni, con un menu che si ispira alle tradizioni culinarie liguri, piemontesi e occitane: un viaggio gastronomico che abbraccia la Lunigiana, la Costa Azzurra e il Piemonte – si legge nella nota stampa diffusa questo pomeriggio – Il progetto è frutto dell’impegno di un gruppo di amici che dal 1990 hanno coltivato legami profondi con Genova e la sua cultura, dando vita a luoghi iconici come il Banano Tsunami, Zupp e Kitchen Mon Amour. Ogni locale riflette la cura per i dettagli e l’attenzione alla qualità che li hanno portati a diventare un punto di riferimento per il tessuto sociale cittadino”.

Piazza delle Erbe, punto di ritrovo della vita notturna di Genova, anticamente era un luogo di mercato: i besagnini, coltivatori provenienti dalle sponde del fiume Bisagno, arrivavano con i loro carretti per vendere frutta e verdura. “L’attività della trattoria, che si affaccia sulla piazza con 40 posti esterni e altrettanti interni, omaggia questo patrimonio storico e culturale.La Trattoria delle Erbe è pronta ad accogliere di nuovo i suoi ospiti dal 21 luglio 2023, con un occhio al passato e uno sguardo rivolto al futuro, nell’unico modo che conosce: offrendo buon cibo, buona compagnia e buona musica. Il ristorante propone infatti un programma musicale unico, curato dal noto giornalista e DJ Fabio De Luca. Ogni mese, il DJ seleziona una playlist che diventa la colonna sonora del locale”.

“La musica è una parte fondamentale della nostra proposta – spiega De Luca – Non solo per l’atmosfera che crea, ma anche perché crediamo che le canzoni, come il cibo, possano raccontare storie, emozionare e unire le persone. Una volta al mese, presenteremo una playlist in un evento speciale, offrendo una serata di musica dal vivo che arricchisce l’esperienza gastronomica. Il nostro sogno è che la Trattoria delle Erbe diventi un punto di riferimento per la comunità, un luogo dove le persone possono ritrovarsi, condividere idee e creare ricordi.”