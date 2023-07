Genova. Quattro carte scoperte oggi pomeriggio hanno messo in fibillazione i tifosi: asso, otto, nove, tre, a comporre l’anno di nascita del Genoa e una carta coperta.

Dopo circa 40 minuti, attorno alle 17, la rivelazione: REtegui A new king is in town con il volto dell’attaccante italo-argentino inserito nella tradizionale carta che raffigura il K con tanto di pallone in mano e lo fondo della città di Genova

L’accordo con il Boca Junior, proprietario del cartellino del giocatore, è arrivato dopo le visite mediche del giocatore.

Oltre 15 milioni saranno spesi dal Genoa tra cartellino e bonus.

Per Retegui si tratta di un’occasione importante per confermarsi come attaccante della Nazionale di Roberto Mancini.

Mateo Retegui al Genoa, i primi scatti ufficiali a Villa Rostan

Domani alle 19 Retegui incontrerà i tifosi in piazza De Ferrari.