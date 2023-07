Retegui come il Doge, folla a De Ferrari per il benvenuto al nuovo attaccante del Genoa

Genova. Ha fatto la sua prima “apparizione” da una finestra della facciata di Palazzo Ducale a Genova. Un’immagine che ad alcuni ha fatto venire in mente quella del Doge, ad altri quella del Papa, ma l’ovazione è stata tutta per Mateo Retegui, il nuovo attaccante del Genoa. Classe 1999, argentino, è apparso felice e un po’ emozionato per l’accoglienza più che calorosa dei tifosi.

“Per me è un onore e un sogno essere qui, in una grandissima squadra, un grandissimo club con tantissima storia, sono felice. Mio bisnonno era genovese, era destino che venissi qui” le parole del giocatore, in piazza come già alla presentazione per la stampa, insieme alla famiglia. Il padre “Chapo” non ha smesso un secondo di riprendere con lo smartphone la festa organizzata a De Ferrari per l’arrivo del figlio.

“Il mio nome? Si pronuncia Re-te-ghì – ha detto al microfono il neo rossoblù, sforzandosi di dire qualche frase in italiano. Presentato alle 19 vestirà la maglia 19, perché nulla è lasciato al caso dalla comunicazione Genoa. Sulla facciata del Ducale stendardi con scritto Retegui, una gigantesca carta da gioco che fa presa sul gioco di parole “Re-tegui” e poi fuochi d’artificio, fumogeni e le immancabili hit genoane, da quelle storiche alle più recenti Guasto d’Amore e Bellissima.