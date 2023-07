Retegui al Genoa: un colpo che giustifica l’entusiasmo rossoblù

Oggi alle 19 in piazza De Ferrari, Mateo Retegui verrà presentato ai tifosi del Genoa. L’entusiasmo è grande per l’arrivo del nazionale azzurro in rossoblù. L’ex Tigre rappresenta qualcosa di più di un potenziale buon attaccante per centrare la salvezza. Indipendentemente dai goal che segnerà, è un manifesto d’intenti di cui c’era bisogno.

Non sarebbe il primo grande attaccante del Genoa degli anni 2000, ma era da anni che non arrivava un giocatore giovane (24 anni), in ascesa e già sotto ai riflettori. Luci non da poco visto che sono quelle della Nazionale italiana. Portato alla ribalta da Roberto Mancini, era nei radar di diverse squadre. Il fatto che rassicura e che alimenta l’entusiasmo ancor prima di vederlo all’opera sono i più di 15 milioni spesi da 777 Partners per assicurarselo.

Certo, qualcuno può insinuare il dubbio sul perché non sia andato in un club che fa le coppe, ma applicando questo ragionamento con diverse proporzioni si boccerebbero quasi tutte le operazioni di mercato. Ed è anche vero che in Europa non ha mai giocato, sebbene qui l’obiezione sia semplicissima visto che è cresciuto in Argentina e che difficilmente si poteva puntare su un top affermato in Europa. Anche Milito era arrivato direttamente dal Sud America.

Dire se Retegui potrà ripercorrere almeno in parte le tappe di Milito è esercizio divinatorio. Potrebbe spaccare le reti, rivelarsi un flop, avere alti e bassi. Sta di fatto che la tifoseria cerca conferme della volontà nel tempo di arrivare in Europa. Era stato detto al momento dell’ingresso del club. È bene tenerlo a mente per valutare i prossimi passi del corso societario americano.