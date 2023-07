Rems di Pra’, unanimità in consiglio comunale sull’ordine del giorno a sostegno dei residenti

Genova. Il tema della Rems di Pra’, dove nel fine settimana arriverà Luca Delfino, e da dove nei giorni scorsi era fuggito (e poi ritornato) un paziente, è sbarcato anche in aula rossa.

Il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, proposto dalla consigliera di minoranza Rita Bruzzone (Pd) che chiede a “sindaco e giunta di attivarsi presso la Regione Liguria per la costruzione di un confronto istituzionale con prefettura, Asl e ministero che veda il coinvolgimento anche del Comune per risolvere il problema della prossimità tra Rems e abitazioni e della vigilanza esterna”.

Le REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza) sono previste dalla Legge 81/2014 per accogliere persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla Magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in Ospedale psichiatrico o l’assegnazione a casa di cura e custodia; hanno sostituito gli OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari) chiusi definitivamente nel 2015.

“Tali strutture rappresentano luogo di cura ma anche di custodia dei detenuti psichiatrici in un difficile equilibrio tra terapia riabilitativa e detenzione – si legge nel testo approvato dal consiglio – a Pra’, Villa Caterina, inaugurata nel 2011 per accogliere pazienti psichiatrici, è stata trasformata nel 2016 in Rems in condizioni di provvisorietà in attesa di una nuova struttura nello spezzino ma la condizione di provvisorietà è diventata definitiva senza alcun confronto istituzionale”.

“La struttura è vicinissima alle abitazioni che in alcuni casi confinano con la medesima e che da molti anni ormai i residenti denunciano l’impossibilità di convivenza per molteplici episodi di allontanamento volontario dei pazienti che spesso si sono ritrovati nei loro giardini o per le continue urla e invettive a loro rivolte e comunque per la preoccupazione anche della incolumità stessa dei pazienti ogni qualvolta tentano la fuga; Questa prossimità tra struttura ed abitazioni crea preoccupazioni diffuse rispetto alle forme di vigilanza esterna che sono previste per legge e in carico alla prefettura”, recita l’ordine del giorno.

Nelle passate settimane il Pd aveva effettuato più di un sopralluogo sulla collina dove si trova villa Caterina. Sul caso anche la Lega era intervenuta, Alessio Piana e Gianmarco Medusei hanno proposto che gli ospiti siano dotati di braccialetti elettronici. Intanto per giovedì i residenti della zona hanno organizzato una manifestazione di protesta di fronte alla struttura.