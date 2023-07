Regione Liguria, via libera alla manovra da 145 milioni: ecco come verranno spesi

Genova. Una manovra da 145 milioni di euro, con 6,5 milioni di nuovo indebitamento a valere sul fondo strategico regionale per finanziare nuovi alloggi per studenti, il recupero edifici di edilizia residenziale pubblica, impianti sportivi e interventi di rigenerazione urbana. È quanto prevede l’assestamento di bilancio 2023-2025 approvato oggi in Consiglio regionale.

Tra le nuove spese anche 400mila euro destinati agli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Sono previsti inoltre un ulteriore finanziamento di un milione di euro per il Teatro Carlo Felice, 250mila euro al Teatro nazionale di Genova, 150mila euro per Genova Capitale del Libro 2023 destinati al Comune, 100mila euro per le attività della Film Commission regionale e altri 150 mila come contributo per iniziative dell’attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura.

Altri 565mila euro sono destinati al Feamp 2014-2020 per il completamento dei programmi. Ulteriori 135mila euro andranno in borse di studio, 75mila per iniziative su mercati esteri, 50mila per le attività sportive, 40mila per le politiche sociali, 40mila per interventi di riqualificazione del parco taxi e per servizi ferroviari con materiale storico.

È stato approvato all’unanimità un ordine del giorno firmato da tutti i gruppi che impegna il presidente Giovanni Toti e la giunta a stanziare almeno 600mila euro per il finanziamento della legge regionale in fase di approvazione in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Un altro emendamento, presentato da Enrico Ioculano (Pd), chiedeva di portare a 50mila euro lo stanziamento a sostegno dei giovani per frequentare istituti professionali per diventare Oss: il documento sarà discusso a dicembre in occasione del bilancio previsionale.

“Credo che questo sia uno dei migliori assestamenti presentati in otto anni di amministrazione da questa maggioranza: stiamo rispettando i piani di investimento sia come Fondo strategico sia come Fondi nazionali che ci vengono assegnati, stiamo limitando la spesa corrente agli equilibri di bilancio consentiti dalla legge”, ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti.

“Quello presentato dalla giunta Toti è un assestamento di bilancio con pochi investimenti di carattere politico che consolida senza correggere i problemi strutturali di questa regione, finora in parte occultati dagli straordinari investimenti del Pnrr che però, senza una politica forte, rischiano di replicare e rafforzare nuove disuguaglianze e nuove criticità. Per questo il giudizio è fortemente negativo”, dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Luca Garibaldi, relatore di minoranza per l’assestamento di bilancio.

Ieri era stato approvato il rendiconto generale per l’anno 2022. Sono state accertate entrate per complessivi 6 miliardi e 302 milioni di euro e registrati impegni di spesa per complessivi 6 miliardi e 132 milioni di euro. Il totale delle riscossioni è stato di complessivi 5 miliardi e 915 milioni di euro ed il totale dei pagamenti è stato di complessivi 5 miliardi e 877 milioni di euro, con un fondo di cassa al 31 dicembre 2022 di 296 milioni e 442 migliaia di euro. Il risultato di amministrazione è positivo ed è pari a 598 milioni e 348 mila euro, da cui vanno dedotti accantonamenti e vincoli di legge.

La Regione Liguria è riuscita a rispettare i vincoli di finanza pubblica. Il totale delle risorse impegnate per investimenti risulta essere di 404 milioni di euro, di cui 155 milioni relativi al Pnrr e 43 milioni relativi al Pnc. Al totale di queste risorse deve essere aggiunto l’importo di 159 milioni di euro per fondo pluriennale vincolato in conto capitale, che rappresenta lo sforzo della Regione in investimenti per gli anni futuri.

“Il bilancio in discussione in questi giorni è incentrato su un modello di sviluppo che vede la Liguria solo come un prodotto da vendere ai turisti o alle imprese di determinati settori che vogliono fare business”, è il giudizio sul bilancio regionale del consigliere della Lista Sansa Roberto Centi che, in qualità di relatore di minoranza, ha esaminato il documento in aula nella seduta odierna di Consiglio. Per quanto riguarda il tema centrale della sanità, “diverse sono le storture che abbiamo sottolineato: dal disavanzo di 65 milioni di euro della spesa sanitaria 2022 coperto con ricorso al fondo integrativo aggiuntivo (30,3 milioni per il 2022 e 35 milioni per il 2023); il problema delle liste d’attesa che permane nonostante il piano ReStart (Liguria ultima per recupero di ricoveri programmati, penultima per gli inviti agli screening e al 15° posto per recupero delle prestazioni ambulatoriali); le fughe fuori regione, diventate emblematiche soprattutto per i cittadini della provincia della Spezia verso la Toscana”. E poi ancora le “discutibili tipologie e modalità degli accordi contrattuali tra pubblico e privato per l’edificazione delle nuove strutture ospedaliere” e “il tema del privato convenzionato finanziato con soldi pubblici che nel 2012 in Italia pesava per 22,5 miliardi, nel 2021 25,5 miliardi e ogni anno cresce dell’1,5% come attestato dal Mef”.