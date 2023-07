Rapallo, Toti visita la funivia di Montallegro: “Partenariato pubblico-privato per finanziare l’ammodernamento”

Rapallo. “La funivia di Rapallo-Montallegro è un’infrastruttura importante per la città e per la Regione, sia per l’attrattività turistica che per diffondere la conoscenza delle nostre tradizioni. Come abbiamo anticipato all’amministrazione comunale, la Regione è disponibile a sostenere questo impianto sia dal punto di vista della riqualificazione che da quello della promozione, impegnandosi per integrarlo con tutta l’offerta turistica del Tigullio”.

Così il presidente della Regione Giovanni Toti, oggi a Rapallo per visitare la funivia che collega la città con Montallegro e l’omonimo santuario. Presenti all’incontro, tra gli altri, anche il consigliere regionale Domenico Cianci, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, altri rappresentanti dell’amministrazione cittadina e l’onorevole Roberto Bagnasco.

“Per questa struttura credo che la formula più adatta sia quella di un partenariato pubblico-privato, sia per la gestione dell’impianto che per finanziare l’ammodernamento: sono investimenti tranquillamente gestibili nei tempi della concessione, che si rinnoverà tra circa due anni e che avrà una durata ventennale. C’è quindi tutto il tempo per mettere a punto un progetto di massima che poi, come tutte le strutture pubbliche, dovrà poi andare a andrà a gara. La funivia di Montallegro – continua il presidente – va valorizzata e fatta conoscere anche per la marcia in più che è in grado di fornire per il turismo di tutto il comprensorio, diversificando la già ampia offerta del Levante ligure”.

La visita è poi continuata con la visita al santuario di Nostra Signora di Montallegro, accompagnato dal rettore don Gianluca Trovato.