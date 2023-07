Tenta il furto in una villetta, ladro “tradito” da una persiana

Rapallo. Furto in appartamento sventato, giovedì sera a Rapallo, grazie alla prontezza di spirito di un residente che ha notato movimenti sospetti nella casa dei vicini e ha deciso di chiamare la polizia.

La richiesta di intervento al commissariato di Rapallo è arrivata intorno alle 20. Un cittadino ha segnalato che la persiana della villetta dei suoi vicini, residenti in un’altra regione, continuava ad aprirsi e a chiudersi. Contattati i proprietari e verificato che in casa non avrebbe dovuto esserci nessuno, gli agenti sono arrivati sul posto e sono entrati nell’abitazione passando al setaccio le stanze.

Arrivati al sottotetto hanno trovato una porta, che il proprietario era sicurissimo di aver lasciato aperta, chiusa a chiave. Sono quindi entrati e hanno trovato un uomo nascosto in un angolo al buio, con una torcia spenta in mano.

L’uomo, un 59enne, ha ammesso di essere entrato in casa da una finestra chiusa male ed è stato arrestato. Processato per direttissima venerdì mattina, è stato sottoposto all’ obbligo di firma due volte al giorno presso il Commissariato di Rapallo.