Rapallo Pallanuoto, sesto posto alle finali nazionali per l’Under 18 femminile

Rapallo. Al Centro Sportivo Plebiscito Padova si sono svolte da giovedì 6 a domenica 9 luglio le Finali Nazionali di pallanuoto femminile categoria Under 18.

Le ragazze della Rapallo Pallanuoto, guidate da Coach Nicole Zanetta, coadiuvata dal tecnico della prima squadra Luca Antonucci, inserite nel girone uno con le padrone di casa del Plebiscito Padova (arrivate seconde), il Bogliasco (terzo classificato) e la SIS Roma (che ha chiuso ai piedi del podio) hanno affrontato nei quarti di finale l’Ekipe Orizzonte (vincitrice del titolo) prima nel girone 2, subendo la sconfitta che le estrometteva dalla prime quattro posizioni.

Le giovani gialloblu, in quella che diventava la partita più importate, la semifinale, sono riuscite a piazzare la zampata vincente ai danni del Como Nuoto. Vittoria che è valsa l’accesso alla finale per il quinto e sesto posto, poi persa con l’altra squadra ligure l’US Locatelli.

Queste le impressioni di Coach Nicole Zanetta alla fine dell’intensa quattro giorni di pallanuoto: “È tutta esperienza che entra, eravamo molto sotto leva e abbiamo fatto quello che potevamo. Sono contenta per le ragazze che hanno potuto vivere un’esperienza utilissima per crescere e migliorare”.

Commenta il presidente Enrico Antonucci: “Complimenti alle ragazze, al coach e a tutto lo staff. Questo risultato, se pur lontano dalle primissime posizioni a cui eravamo abituati in passato, ha un grande valore. Il sodalizio con l’ASD Venere Azzurra a cui rinnovo il mio amichevole ringraziamento, nato ormai due anni fa e che ci vedrà continuare nella stessa direzione la prossima stagione, ci ha dato la possibilità di portare avanti un progetto per risollevare il settore giovanile in rosa, messo a dura prova dagli anni di pandemia. Queste ragazze hanno raccolto il testimone delle loro compagne, che oggi sono la struttura portante della prima squadra, in un normale processo di cambio generazionale pur non avendo la necessaria esperienza per affrontare una categoria che le vede per dieci tredicesimi sotto leva. Tuttavia sono andate ben oltre le aspettative, conquistando il diritto di giocarsi queste finali nazionali tra le migliori otto squadre d’Italia e ottenendo un ottimo piazzamento. Queste ragazzine hanno affrontato difficoltà logistiche enormi senza mai mollare, avendo la possibilità di allenarsi insieme con costanza solo nelle ultime settimane. Per questi motivi il loro è un percorso che merita i nostri applausi. Siamo già a lavoro, di concerto con la Venere Azzurra, per cercare di ridurre le difficoltà logistiche incontrate in questa stagione e mettere squadra ed allenatrice nelle migliori condizioni possibili per una crescita che possa renderci sempre più protagonisti a livello nazionale. Il settore giovanile riveste un importanza sempre maggiore nell’economia di questo sport ed è nostra intenzione curarlo nel miglior modo possibile e migliorare tutti gli aspetti che riteniamo deficitari di anno in anno. Ripartiamo da queste splendide ragazze seste in Italia, a cui rinnovo i miei complimenti”.