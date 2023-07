Rapallo, oltre 400 spettatori a Villa Tigullio per il concerto “Canzoni” del Carlo Felice

Rapallo. Cinque minuti di applausi, oltre 400 spettatori a Villa Tigullio, uno strepitoso successo per il concerto “Canzoni” magistralmente eseguito dai Maestri del teatro Carlo Felice di Genova.

A farla da padrona la musica, l’orchestra ha ripercorso moltissimi “brani della nostra vita” guidata dal vulcanico direttore e solista alla tromba, Marco Pierobon che ha saputo intrattenere e divertite un pubblico esperto ed attento.

“Una dimostrazione di come la musica non abbia barriere e la contaminazione tra generi attraversi il tempo – commenta il Comune di Rapallo in una nota -. Un ringraziamento particolare al sovrintendente del Carlo Felice Claudio Orazi, che da anni promuove la musica classica e non solo, anche fuori dal Teatro tradizionale, avvicinando trasversalmente le persone alla cultura e a quel linguaggio universale che solo la musica è in grado di esprimere”