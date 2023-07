Lite tra parenti degenera con lanci di oggetti dalla finestra, arrestato 19enne: in casa spade e coltelli

Genova. Una spada in acciaio, due mazze da baseball, venti coltelli, quattro tirapugni: è “l’arsenale” che i poliziotti del commissariato di Rapallo hanno trovato a casa di un ragazzo di 19 anni dopo essere stati chiamati nel cuore della notte per una lite in strada degenerata.

A chiedere l’intervento della polizia sono stati alcuni cittadini, svegliati dalle urla di tre ragazzi. Al 112 hanno riferito che uno di loro, affacciato alla finestra, stava lanciando vasi, bicchieri e altri oggetti verso gli altri due, fermi in strada. Quando gli agenti sono arrivati hanno effettivamente trovato cocci in strada, ma nessuna traccia di altre persone. È stato a quel punto che il ragazzo si è nuovamente affacciato alla finestra, evidentemente ubriaco, e ha detto di avere avuto una lite con il fratello e un cugino, iniziando a insultare anche i poliziotti per il loro intervento e lanciandogli un cellulare.

A quel punto gli agenti provato a entrare in casa, intenzione cui il ragazzo ha reagito iniziando a distruggere tutti gli arredi della cucina e minacciando di morte, compresa la madre, in casa con lui e in evidente stato di shock. A fatica i poliziotti hanno bloccato e accompagnato il 19enne in commissariato, e dopo un controllo più approfondito nell’abitazione hanno trovato le armi. Il ragazzo, accusato di resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, è stato processato per direttissima in mattinata.