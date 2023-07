Ragazzo annegato nel laghetto: la vittima si chiama Ehimare Isidahomen

Genova. Il ragazzo annegato questo pomeriggio nelle acque del lago du Beo, a Viganego, Bargagli, si chiama Ehimare Isidahomen, 23 anni, di nazionalità nigeriana. Il giovane dopo essersi immerso nel torrente, non è riuscito più a riemergere ed è rimasto in acqua.

Ehimare si trovava presso il laghetto insieme ad una ragazza che, vedendolo in difficoltà, ha provato ad aiutarlo, cercando di portarlo a riva, senza però riuscirci. La giovane ha poi chiamato i soccorsi. Arrivati sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino, i sommozzatori non han potuto far altro che recuperare il corpo senza vita del ragazzo.

Sul posto anche i carabinieri, che han fatto i primi rilievi e sentito la ragazza, in stato di shock e assistita dai mdici del 118 dopo la tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane nigeriano, ospite di una comunità in centro, non sapendo nuotare potrebbe essere rimasto sopraffatto dall’acqua del fiume, forse anche a causa di un malore. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia per capire la causa del decesso.