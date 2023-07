Genova. Cinque ragazzi sono stati salvati da vigili del fuoco e capitaneria di porto nel pomeriggio di martedì nelle acque tra Pieve Ligure, Quinto e Nervi.

In tutti i casi gli interventi si sono resi necessari perché i ragazzi si sono tuffati per fare un bagno, ma a causa delle onde e del mare mosso non sono più riusciti a tornare a riva.

I soccorsi sono intervenuti a Pieve Ligure, a Capolungo e a Murcarolo, in questo caso con elicottero, sommozzatori, motobarca e squadre di terra perché i ragazzi erano tre. Tutti sono stati riportati al sicuro sulla spiaggia, incolumi. Nessuno ha avuto bisogno di essere accompagnato in ospedale.