“Raccolta dell’organico sospeso causa cinghiali”, ma l’avviso di Amiu è un fake

Genova. “Si comunica che il servizio di raccolta differenziata organico a causa della presenza dei cinghiali è temporaneamente sospeso”.

Questo l’avviso comparso su alcuni fogli A4 stampati e appiccicati con del nastro adesivo su alcuni cassonetti dell’immondizia in diversi quartieri di Genova.

La comunicazione, verosimile solo se osservata in modo superficiale (sintassi carente, logo sgranato, scarsa qualità di stampa), è stata smentita e bollata come “fake”, bufala, scherzo, direttamente da Amiu che ha quindi utilizzato i propri canali social (le storie di Instagram e Facebook, per chiarire la cosa con gli utenti.

Tuttavia l’avviso fake sta continuando a circolare da ore, moltiplicando la sua “carica virale”. Non molti hanno avuto l’accortezza di verificare presso Amiu e la comunicazione fosse realistica.

Ad ogni modo, no, non è stata sospesa la raccolta “dell’umido” in alcun quartiere di Genova. Anche se probabilmente più di un residente – soprattutto in alcune zone collinari – preferirebbe che i bidoni dell’organico fossero sigillati piuttosto che doversi trovare di fronte ad avanzi di cibo e altro materiale rovesciato a terra, appunto, dai cinghiali.

Il problema dell’abbattimento dei cassonetti non è ignoto ad Amiu che da qualche tempo ha iniziato a sperimentare in alcuni quartieri alcuni bidoni dotati di coperture metalliche che ne impediscono lo spostamento.